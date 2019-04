Bekenntnis zur Schulsanierung

„Die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes kann beginnen“ – so eröffnet SPD-Ortsverbandsvorsitzender Axel Breinlinger in der Weinscheuer Majer die öffentliche Vorstellung der Kandidaten und ihrer Ziele für die Gemeinderatswahl am 26. Mai. Mit 14 Frauen und 13 Männern ist die Parität sogar übererfüllt.

„Alle Kandidaten verkörpern sozialdemokratische Politik“, betont Spitzenkandidat Sebastian Cuny. Bereits in den vergangenen fünf Jahren sei es der SPD gelungen, ihre Themen in die Arbeit des Gemeinderates einzubringen.

Moderiert vom Bundestagsabgeordneten Lothar Binding, haben die jeweiligen Kandidaten Gelegenheit, sich und ihre Schwerpunkte darzulegen. Sechs Kandidaten verschreiben sich dem Thema „Bauen und Wohnen“. Freimütig räumt Cuny ein, sich vor Jahren noch gegen ein weiteres Neubaugebiet ausgesprochen und Innenstadtverdichtung präferiert zu haben. Heute habe sich seine Einstellung geändert, um bezahlbaren Wohnraum für Familien mit kleinem Geldbeutel anzubieten.

Dem stimmen auch seine Mitbewerber zu. Heino Mammen, Berufsschullehrer (Platz 20), spricht sich für einen Mietspiegel aus.

Fünf Kandidaten widmen sich dem Thema „Mobilität“. Dazu gehört ein Ausbau von Fahrradstrecken. Claus Breutner, Diplom-Volkswirt (Platz 16), schlägt einen Bürgerbus vor, der gerade ältere Menschen zu geregelten Zeiten ins Stadtzentrum bringt und wieder zurück. Lars-Christian Treusch, Gewerkschaftssekretär (Platz 13), plädiert für einen Schnellbus von Schriesheim nach Mannheim zum Hauptbahnhof.

Unterstützung für Vereine

Klare Position für die Schulsanierung als große Chance für die Stadt beziehen alle sechs Kandidaten der Gruppe „Bildung“. Stadträtin Renate Hörisch-Helligrath aus Altenbach, Oberstudienrätin i. R. (Platz 22), bekennt, ihr Herz schlage für die Schulsanierung, denn sie sei immer gegen eine „Flickschusterei“ gewesen. Segensreich nennt sie die Arbeit der Schulsozialarbeit, die bereits nach fünf Jahren nicht mehr wegzudenken sei. Eva-Maria Rother-Arras (Platz 6) hebt hervor, ein Schulstandort sei auch ein Wirtschaftsfaktor; schon deshalb müsse sich die Stadt die Schulsanierung leisten.

In der vierten Gruppe „Kultur und Vereine“ kandidiert auch Ortsverbandsvorsitzender Axel Breinlinger (Platz 11). Dem pensionierten Richter am Bundesarbeitsgericht liegen die Vereine am Herzen. Auf Grund des Verschwindens der Vereinslokale plädiert er für ein Begegnungs- oder Bürgerzentrum, das professionell gemanagt werden soll. Auch Winfried Plesch (Platz 19), Mitglied beim ASS und Ökostromer, will sich für die Vereine einsetzen.

Fünf Kandidaten stehen auf der Liste der Gruppe „Einkaufen und Tourismus“. Und wer wäre auf diesem Gebiet prädisponierter als die Vorsitzende des Verkehrsvereins, Stadträtin Irmgard Mohr (Platz 4).

Inge Pfrang, Chemietechnikerin und Ortschaftsrätin (Platz 26), will für ein schnelles Internet in Ursenbach kämpfen und Clara Scheepers-Assmus, Ergotherapeutin aus Altenbach (Platz 24), für eine bessere Infrastruktur in Altenbach.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019