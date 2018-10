Berg-Königin Jutta Kammer: „Je steiler, desto lieber“

Über Stock und Stein ging es am Sonntag beim „Strahlenburg-Trail“. Die fünfte Auflage des Wald- und Berglaufs um den Titel „King of The Hill“ (König am Berg) begeisterte knapp 300 Teilnehmer und Zuschauer erneut ebenso wie Organisator Christian Alles vom TV Schriesheim. „Zum fünften Mal schönes Wetter“, freute sich der 40-Jährige, der beruflich als Geschäftsführer der TSG 1889 Dossenheim tätig ist, und stellte angesichts der diesmal außergewöhnlich hohen Temperaturen vor dem Start zugleich fest: „Das wird hart für den einen oder anderen.“

Anspruchsvolles Rennen

Dass trotz strahlenden Oktoberwetters bei der jüngsten Auflage der Teilnahmerekord von 2016 mit damals 380 Startern nicht gebrochen wurde, hängt nach Ansicht von Alles ebenso mit der Witterung zusammen: „In diesem heißen Sommer haben viele nicht so trainiert und auf eine Teilnahme verzichtet.“ Schließlich gilt dieser Trail als anspruchsvolles Rennen, bei dem über 300 Höhenmeter zu überwinden sind. „Es ist superwarm, das ist schon belastend“, sagt Donata Eder aus Darmstadt, die selbst jedoch nicht mitlief: Die aktive Tischtennisspielerin stand zum Anfeuern ihres Freundes Matthias Müller an der Strecke. Und es half: Der Weinheimer wurde am Ende Zweiter hinter „Berg-König“ Pierre-Emmanuel Alexandre. „Es ist echt schön hier: Ebenso wie die Läufer genießen Zuschauer landschaftlich tolle Aussichten und die sehr gute Organisation“, fand Eder.

„Auf, Matthias“, rief sie, als Müller auf der 15,2-Kilometer-Strecke auftauchte. Dieser erfahrene Starter gab nach dem Zieleinlauf auf Frage des Reporters folgenden Tipp für Einsteiger: „Man sollte nichts mit der Brechstange machen, sich bergauf nicht verausgaben und bergab auf gleichmäßigen Schritt achten.“ So komme man in einen „Flow“. Dies gelang Läuferinnen vom SV Seckenheim auf der 7,6-Kilometer-Strecke des DAK-Fitness-Trails: „Es lief besser als gedacht“, erklärte „MM“-Mitarbeiterin Sabine Schneider. „Mega“, strahlte Kati Arabi nach ihrer Premiere. Beide Seckenheimerinnen fanden es „abwechslungsreicher und kurzweiliger“ als Straßenläufe. Als „landschaftlich schön“ empfand auch die 72-jährige Brigitte Stempfle ihren Lauf. Für die zehnfache Großmutter ist regelmäßiges Laufen „wie eine Reinigung“, die ihr obendrein Kraft gebe. „Denn meine Enkelkinder zwischen drei und 13 fordern mich, wenn ich immer wieder mal gerne zur Betreuung einspringe“, sagte sie strahlend nach ihrem Zieleinlauf.

Nordirin am Start

„Wenn es zu steil wird, mache ich einfach Powerwalking.“ Das hatte sich die aus Nordirland stammende Cathy Hopkins für ihren ersten Start beim „King Of The Hill-Race“ vorgenommen. Seit drei Jahren wohnt sie mit Mann und Hund „Fred“ in Mannheim. Dort arbeitet sie für ein Hotel. Ihr Arbeitgeber darf stolz sein auf eine Mitarbeiterin mit Durchhaltewillen: Unter 138 Teilnehmern, die nach 15,2 Kilometern das Ziel erreichten, landete die sympathische Britin auf Platz 130. Als schnellste Frau auf dieser Strecke ging Jutta Kammer aus Mörlenbach-Weiher durchs Ziel. „Ich liebe Bergläufe – je steiler, desto lieber“, sagte die Starterin und langjährige Triathletin der Ladenburger LSV, die auch dieses Jahr wieder „gerne auch in den Alpen“ sportlich unterwegs war. Für sie ist aber klar: „Als Odenwälderin muss ich hier in Schriesheim einfach dabei sein.“

