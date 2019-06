Bergmannshelm kreist für Pumpe

Zum traditionellen Bergwerksfest wandte sich der Vorstand des Bergwerkvereins Herbert Machatschek mit einer großen Bitte an die Besucher. Es wurde um eine Spende für eine dringend benötigte Pumpe gebeten, um endlich dem immer wieder ansteigenden Grundwasserspiegel im Tiefschacht Herr zu werden. Dass das Grundwasser wie in der Vergangenheit nicht in den Kanzelbach abfließen kann, hängt auch mit der Bebauung in der Talstraße zusammen. „Das Wasser im Tiefschacht steht manchmal bis zu sechs Meter hoch“, erläuterte Herbert Machaschek. Und weil das Wasser reichlich Erde, Sand und auch kleinste Kristalle mit sich führt, mache eine handelsübliche Pumpe schnell schlapp.

„Wir bräuchten eine Pumpe ähnlich, wie sie die Feuerwehr nutzt“, beschrieb er. Da der Kaufpreis nicht allein von den Mitgliedern zu stemmen sei, wandte man sich an die Besucher mit der Bitte um eine Spende, die dann auch von Wolfgang Amann, Chef der T-Band, von der Bühne aus vorgetragen wurde. Und so ging an diesem Nachmittag ein Bergmannshelm durch die Reihen und füllte sich zusehends. Am Ende des Abends kamen immerhin knapp 400 Euro zusammen.

Die vergangenen Monate waren für die wenigen Schaffer im historischen Stollen reinste Knochenarbeit. Diese Leistung wurde beim zweitägigen Bergwerksfest von den Besuchern auch gewürdigt. „Hochachtung vor dieser Leistung, da kann man nur staunen, das ist mehr als großartig“, äußerte sich bewundernd eine Besucherin, die das traditionelle Sommerfest dazu nutzte, um mal wieder an einer Führung durch den Stollen teilzunehmen.

Drei Baustellen

Insgesamt drei Baustellen waren in den letzten Monaten zu bewältigen. Die erste wartete am Eingangsbereich in den Stollen sowie rechts daneben, wo ein neues und gemauertes Rundportal aus Natursteinen entstanden ist. Was samstags von der Hand voll Malocher abgefordert wurde, waren die Arbeiten am Mittelstollen, am sogenannten Überbau zum Fuchsloch. Da die damals dort als Querbalken verbauten Eisenbahnschwellen verfault waren, mussten sie ausgetauscht werden.

Doch um den neuen Balken eine längere Lebensdauer zu geben, entschloss man sich, die neuen in Stahlbeton zu gießen. Ein Balken ist um die 250 Kilogramm schwer und etwa 2,70 Meter lang. Sie mussten in den Stollen transportiert und in der richtigen Position verankert werden. Rechtzeitig zu Saisonbeginn sind die Grawwler mit den Arbeiten fertig geworden.

Und auch beim Fest waren sie gefordert. Während die Gäste die Sonne, die tolle Atmosphäre und die heißen Songs der T-Band in vollen Zügen genossen, hieß es für die Mitglieder wieder mal anzupacken. Das Interesse an den Führungen war recht groß, wollte doch jeder mit eigenen Augen sehen, was während der Wintermonate geleistet wurde. So konnten sich die Besucher auch von der Notwendigkeit einer starken Pumpe überzeugen.

Den Abend gestaltete die T-Band. Es brauchte nicht lange, bis die Gäste in Partystimmung waren. „All I Need Is A Miracle“, drang es bis in die Talstraße. Die Besucher ließen „Major Tom“ ins Weltall starten, machten einen Abstecher nach „Westerland“, sangen ein Hoch auf den „Alkohol“ und zum Pfingstwochenende verkündeten sie „Jesus He knows Me“. Den Frühschoppen am Sonntag gestaltete Eugen Fallmanns Jazzband, jedoch ohne Eugen. Er überließ das Schlagzeug Ottmar Schmitt. Wie in den Jahren zuvor verschönerte Britta Kindergesichter und die Kinderzauberin Claudilina begeisterte mit ihrer Show nicht nur die Kleinen. Bis spät in den Abend hinein blieben die Besucher sitzen.

