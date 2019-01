Berufsorientierung wird großgeschrieben

„Lasst uns möglichst viel Deutschsprechen“, schlägt Kerstin Petschl auf Spanisch vor. Das muss die Fremdsprachenlehrerin am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg gestern Vormittag nicht zweimal sagen. Denn viele der durchschnittlich 15-jährigen Schüler aus der berühmten nordwestspanischen Wallfahrts- und Universitätsstadt Santiago de Compostela trauen sich, in der Sprache ihrer Gastgeberfamilien zu reden. Und sie stellen Bürgermeister Stefan Schmutz beim Empfang im Rathaus gute Fragen wie zum Beispiel diese: „Was hat Carl Benz als Namensgeber des Gymnasiums dieser Stadt gegeben?“

Dass Ehrenbürger Benz bis 1929 hier gelebt und Fahrzeuge produziert hat, führt Schmutz ebenso begeistert aus wie die Tatsache, dass die einstige Römerstadt mehr als 2000 Jahre alt ist. Er betont: „Auf diese Persönlichkeit und die Stadtgeschichte sind wir sehr stolz.“ Auch für die Partei des Bürgermeisters (SPD) sowie traditionelle und erfolgreiche Sportarten in der Stadt (Fußball, Ringen, Drachenboot) interessieren sich die jungen Besucher.

Sie lernen bei ihrem knapp zweiwöchigen Aufenthalt aber auch Heidelberg, Speyer, Stuttgart und Frankfurt kennen. Der Name des berühmten Autoerfinders Benz begegnet den 23 Austauschschülern anderswo wieder. Schließlich steht ein Besuch des Mercedes-Benz-Werks in Mannheim auf dem Programm. Diese Firma ist ein Partnerunternehmen des Gymnasiums. Und Berufsorientierung wird am Colegio Manuel Peleteiro (CMP) ebenso groß geschrieben.

„Auch Fremdsprachen sind wichtig für die berufliche Zukunft der Schüler“, sagt Virginia Otero, die fließend Deutsch sprechende Lehrerin an dieser führenden Privatschule Spaniens im Gespräch mit dem Reporter. Die Frau mit dem galicischen Nachnamen betreut die Gruppe zusammen mit ihrer Kollegin Lisa Chimera. „Alles, was den Schülern unsere globalisierte Welt öffnet, ist gut“, fügt Petschl hinzu, die CBG-Abteilungsleiterin für Fremdsprachen und Internationales.

Programm seit 20 Jahren

„Es ist ein Unterschied, ob man mit den Eltern verreist oder selbstständig mit ungewohnten Situationen klarkommt“, erläutert sie den großen Stellenwert des auch am CBG hochbeliebten Austauschprogramms. Es besteht seit 20 Jahren mit dem CMP im spanischen Galicien, wo die CBG-Schüler im September zu Gast waren. Dass dadurch bereits Freundschaften entstanden sind, weiß Señora Otero. Wie sie erzählt, hegen viele junge Spanier anfangs Vorurteile, wonach die Deutschen zu organisiert seien und das Leben nicht genießen könnten. Doch lehre die Realität oft etwas anderes.

„Viele Spanier, die in Deutschland arbeiten, wollen nicht mehr zurück, weil sie die Deutschen als sehr freundlich kennen gelernt haben“, sagt Otero. „Aufgrund der wirtschaftlichen Situation gelten jungen Spaniern alle deutschsprachigen Länder und die Niederlande als wichtige Option für die berufliche Karriere“, bestätigt Otero dieser Zeitung. „Da ist es ganz wichtig, möglichst früh zu sehen, wie es in Deutschland ist und wie hier gesprochen wird“, sagt Petschl. Dass das auch Spaß macht, beweist die Stadt-Rallye, die ihre Oberstufenschüler im Neigungskurs Spanisch für die Gäste vorbereitet haben. Clever nutzen einige die Gelegenheit, sich von Bürgermeister Schmutz Rätselfragen wie die Zahl der Einwohner Ladenburgs beantworten zu lassen. Als CBG-Lehrerin Petschl darauf hinweist, schmunzelt er.

„Es ist wichtig, Sprachen zu lernen, aber noch wichtiger ist es zu lernen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, um zugleich zu erkennen, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt“, sagt Stefan Schmutz. Er selbst spricht kein Spanisch, wie er gesteht. Von seiner Mitarbeiterin Nicole Hoffmann, die spanische Wurzeln hat, weiß er, dass das Frühstück in Spanien eher klein ausfällt. Deshalb lädt er die jungen Gäste zur Stärkung mit Keksen und Getränken ein.

