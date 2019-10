Beschwerdechor zu Gast

„Ein Leben mit Behinderung bietet skurrile und absurde Momente, die einfach saukomisch sind.“ Das schreibt Bernhard Bentgens über das neue Programm seines Beschwerdechors. Das Ensemble, in dem behinderte und nicht behinderte Sänger mitwirken, gastiert mit seinem „Circus Inclusioni“ auf Einladung der Grünen Liste Schriesheims am Samstag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Bewusst wollen die Veranstalter Hemmungen abbauen, auch beim Publikum, wenn sie schreiben, dass das Potenzial des ungewollt Komischen „mit anarchischer Freude am Schopf gepackt wird“. Mit hintergründigen Liedern nehmen sich die Akteure selbst auf die Schippe und erfreuen das Publikum nebenher mit dem einen oder anderen Zaubertrick. Karten gibt es bei Utes Bücherstube oder dem Laden der Winzergenossenschaft zu je 15 Euro. stk

