Die AWO Rhein-Neckar lädt am 5. Juni um 19 Uhr zu einem besonderer Klavierabend im Begegnungszentrum „mittendrin“ in der Kirchstraße 4 in Schriesheim ein. Die Gäste können den Klängen von Jörg-Christoph Beyerlin lauschen. Neben klassischen Pianostücken wird er Passagen aus seinem Leben erzählen.

Beyerlin verfügt über eine exzellente auditive Fähigkeit, mit der er auf dem ersten Arbeitsmarkt als Klavierstimmer Fuß fassen konnte. Das ist nicht selbstverständlich. Infolge einer Frühgeburt kam es bei ihm nämlich zu erheblichen gesundheitlichen Komplikationen und Handicaps, die ihn bis heute beeinträchtigen. Gleichwohl ist er in einem großen Karlsruher Musikhaus als Klavierstimmer tätig und betreut nebenbei im Heidelberger Raum private Kunden. Jeden Auftritt bereitet Beyerlin selbst vor und passt die Klavierstücke den Gedichten, die er auch vortragen wird, nach Klangschönheit an. „Und je größer das Publikum ist, umso besser fühle ich mich“, sagt Jörg-Christoph Beyerlin. Eintritt wird nicht erhoben, lediglich eine Spendenkasse steht am Ausgang bereit. Platzreservierungen werden unter Telefon 06203/ 863 9312 entgegengenommen. red