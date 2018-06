Besuch in der Heimat der Vorfahren

Anzeige

Es ist mittlerweile drei Jahre her, dass in Schriesheim die letzten Stolpersteine verlegt wurden. Nun kommt Initiator Gunter Demnig für eine weitere Aktion zurück in die Weinstadt, die diesmal umfangreicher ausfallen wird als 2015: Geplant ist zum einen, insgesamt elf der kleinen Gedenksteine zu installieren. Mit ihnen wird an jüdische Schriesheimer erinnert, die bis zu ihrer Deportation oder auch der Flucht hier lebten und arbeiteten.

Eine weitere Besonderheit ist, dass anlässlich der Verlegung 14 Nachkommen der Betroffenen anwesend sein werden, für die die Initiativgruppe Stolpersteine ein Rahmenprogramm geplant hat. Vorgesehen sind ein Rundgang durch die Altstadt, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und eine Begegnung im katholischen Pfarrzentrum. Das alles gruppiert sich um die feierliche Verlegung herum, die am 5. Juli morgens um 9.30 Uhr vor dem Haus Römerstraße 15 beginnt. Hier lebte Seligmann Fuld, der 1938 in die USA flüchtete und dort 1947 starb.

Weiter geht es in der Friedrichstraße 18, wo an Klara und Josef Marx und ihre Söhne Lothar, Manfred und Herbert erinnert wird; die Familie floh in die USA und nach Südafrika. Die Nachkommen von Lothar Marx – seine Tochter und drei Enkelinnen – werden bei der Feierstunde anwesend sein. Letzte Station ist die Heidelberger Straße 8, das einstige Haus von Simon und Ludwig Oppenheimer, Selma, Ludwig und Lore Sussmann. Simon Oppenheimer war der Vater von Ludwig, der 1940 ins Lager Gurs deportiert wurde und dort starb, sowie von Selma, die mit Ludwig Sussmann verheiratet war.