„Besucher direkt zu den Schönheiten der Stadt führen“

Den Sinn des Projektes bringt Hansjörg Höfer wie folgt auf den Punkt: „Schriesheim ist Ziel vieler Ausflügler, und diese sollen zu den Schönheiten unserer Stadt direkt hingeführt werden.“ Nach dem „Themenweg Kuhberg“ in den Weinbergen und Info-Tafeln unmittelbar an den Sehenswürdigkeiten im Ortskern stellte Bürgermeister Hansjörg Höfer gestern der Öffentlichkeit den neuen „Fußgänger-Rundweg“ zur Erschließung der Altstadt vor.

Die meisten Besucher beginnen ihren Schriesheim-Besuch, wenn sie mit dem Auto kommen, am Festplatz oder, wenn sie mit der Straßenbahn anreisen, am OEG-Bahnhof. Daher wird dort jeweils ein metergroßer Übersichtsplan installiert.

Von dort ausgehend, werden in der ganzen Altstadt insgesamt 16 Stelen von zwei Metern Höhe und 40 Zentimetern Breite aufgestellt. Sie umfassen oben eine kleine Karte, auf der der eigene Standpunkt eingezeichnet ist, aber auch den Hinweis auf sechs weitere Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe. Darüber hinaus befindet sich auf der Stele ein QR-Code, der direkt auf den Veranstaltungskalender der Stadt führt.

Zahlreiche Informationen

Das Besondere an dem System: „Von einer Stele ist die nächste, auf die sie verweist, bereits sichtbar“, betont der städtische Beauftragte für Wirtschaftsförderung, Torsten Filsinger, bei dem innerhalb der Verwaltung die Federführung für dieses Projekt liegt: „Dies ermöglicht eine optimale Hinführung direkt zu den Zielen in die Innenstadt.“

Eine große Herausforderung für die Initiatoren war natürlich der Schutz vor Vandalismus, nachdem etwa Schilder des Themenweges am Kuhberg unmittelbar nach ihrer Installation beschädigt worden waren. „Die jetzigen Schilder haben eine Anti-Graffiti-Beschichtung“, erläutert Filsinger: „Dadurch können sie relativ leicht gereinigt werden.“

Im Falle von größeren Beschädigungen können einzelne Segmente ausgetauscht werden, ohne dass das gesamte Element erneuert werden muss. Die Kosten des Projektes belaufen sich inklusive Erstellung des Konzeptes und Ausarbeitung des Designs sowie Herstellung und Montage der Stelen auf 50 000 Euro.

Die Vorbereitungen waren keineswegs einfach. Manche Orte der Stelen, für die es auf Grund ihrer zentralen Position keine rechte Alternative gab, waren nicht im Besitz der Stadt, sondern private Grundstücke. „Für sie musste eigens ein Gestattungsvertrag abgeschlossen werden“, berichtet Höfer. Nur die anfänglich befürchtete separate Baugenehmigung für jede einzelne der 16 Stelen erwies sich am Ende doch als glücklicherweise entbehrlich.

Ausgefeilte Beschriftung

Die Beschriftung haben sich die Initiatoren lange überlegt. So sprechen sie bewusst vom Historischen und nicht vom Alten Rathaus (dieses stand einst in der Bismarckstraße) und vom OEG- und nicht vom RNV-Bahnhof: „Er ist in der Region eben eher unter diesem Begriff bekannt“, begründet Höfer.

Nach langem Überlegen rang man sich dazu durch, im Zusammenhang mit dem Zehntkeller die Winzergenossenschaft als einzigen privaten Betrieb aufzuführen: „Sie hat eben eine zentrale Bedeutung für den Mathaisemarkt“, begründet Höfer. Ansonsten wurde auf die Nennung von Geschäften verzichtet.

Konzipiert wurde das Projekt von einem Ausschuss, dem je ein Vertreter jeder Fraktion und der betreffenden Ämter der Stadtverwaltung sowie – je nach Thematik – des Bundes der Selbstständigen (BdS) und des Verkehrsvereins angehörten.

„Wir sind froh, dass es vorwärts geht“, betont die Verkehrsvereins-Vorsitzende Irmgard Mohr. Denn sie erinnert daran, dass diese Beschilderung ein jahrelanges Anliegen ihres Vereins, besonders ihres Vorgängers Karl-Heinz Schulz, war.

Nun hofft Mohr, dass auch der letzte Schritt zu einer ordentlichen Beschilderung ergriffen wird: „Der Schilderwald an der Kreuzung B 3/Talstraße.“ „Wir werden ihn uns vornehmen“, versichert Höfer.

Installiert werden die 16 Stelen im Stadtgebiet nächsten Dienstag. Am Mittwoch, 26. September, 17.30 Uhr, wird das Exemplar vor dem Neuen Rathaus den Gemeinderäten präsentiert – auf ihrem Weg zu ihrer um 18 Uhr beginnenden Ratssitzung.

