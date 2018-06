Besucher klettern über viele Stufen auf den Turm

Anzeige

„Warum Nichtstun unsere Rettung ist“, unter diesem Motto stand das Gemeindefest der evangelischen Kirche in Schriesheim. Es war eines von vier Themen aus der Predigtreihe „Tiefgang“. Darin geht es um Glauben und wie dieser in der Gegenwart Gottes weiter wachsen kann. Während des Gottesdienstes, den Pfarrerin Suse Best hielt, stellten sich 55 Konfirmanden, eingeteilt in Gruppen ihrer Gemeinde, vor.

Sie erzählten den Kirchenbesuchern, über das, was sie miteinander verbindet. So verband eine Gruppe die gemeinsame Liebe zum Sport, eine andere, dass alle aus Schriesheim kommen und eine weitere derselbe Musikgeschmack. Nach dem Gottesdienst wartete auf alle ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl für die Kleinen wie für die Erwachsenen eine Vielzahl an Überraschungen bot: von Spielmöglichkeiten über Kinderschminken bis Filzen und Luftballonmodellage sowie Besichtigungen.

Zur Mittagszeit unterhielt der Posaunenchor die Gäste an den voll besetzten Tischen mit einem Platzkonzert, und am späteren Nachmittag konnte man an Partytänzen teilnehmen. Musikalisch beschloss das Gemeindefest die Jugend mit ihrer Einladung „Gemeinde singt und swingt“, unterstützt von den Bläsern und den „Evangkehlchen“. Der Nachmittag bot auch die Gelegenheit, viele steile Stufen bis in den Glockenturm hinaufzusteigen. Wie viele Stufen es sind, das konnte Rainer Nobiling, der die Führung leitete, nicht sagen.