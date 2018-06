Betrunken in Kreisel gerast

Anzeige

Ein betrunkener Autofahrer ist am Autobahnkreisel zwischen Schriesheim und Ladenburg gegen mehrere Verkehrsschilder gefahren und einmal über die Verkehrsinsel geflogen. Wie die Polizei gestern mitteilte, wurde der 59-Jährige bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen verletzt.

Demnach war der Mann gegen 3 Uhr in Richtung Ladenburg unterwegs, als er kurz vor dem Kreisverkehr an der Ab- und Auffahrt zur A 5 die Kontrolle über seinen Skoda verlor. Er überrollte dabei mehrere Schilder, durchbrach die Warnbaken am Kreisel, flog über die Verkehrsinsel und kam erst hinter den angrenzenden Leitplanken zum Stehen. Zeugen informierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein erster Test ergab mehr als 1,5 Promille. Der Autofahrer musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zudem kam er zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Wagen wurde bei dem Unfall total demoliert, den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Zur Räumung der Unfallstelle war die Schriesheimer Feuerwehr mit zwölf Mann im Einsatz. agö