Bienenklau am Feldweg

Auf den ersten Blick erscheint der Fall kurios: Wer stiehlt denn bitteschön Bienenstöcke? Auf den zweiten Blick werden aber handfeste Interessen offenbar, denn die Völker beziehungsweise der Honig, der demnächst gewonnen werden kann, sind gut und gerne 1500 Euro wert.

Lissy Breitenreicher geht es nicht in erster Linie um den wirtschaftlichen Schaden: „Das sind doch Lebewesen; ich will mir gar nicht ausmalen, was mit ihnen passiert ist.“ Die BgS-Stadträtin, ihr Mann Raimund und Sohn Roland sind Hobby-Imker, die Bienenvölker leben auf ihrem Grundstück zwischen Schriesheim und Leutershausen.

Profis am Werk?

Sie grenzt den Zeitraum für den Bienenklau ein auf die Stunden zwischen Samstag, 16 Uhr und Sonntag, 12 Uhr. Mindestens zwei Täter müssten dann die beiden schweren Kästen über den Acker geschleppt und in einen Transporter gepackt haben; vermutlich nachts, denn bei Dunkelheit schlafen die Tiere.

Sie ist sicher, dass die Diebe Profis waren: „Wer hätte sonst gewusst, wo die Stöcke stehen und welche die fleißigsten Völker waren?“ Vielleicht, hofft sie, habe ein Spaziergänger etwas bemerkt. Angezeigt ist die Tat mittlerweile, auch der Bezirksimker ist informiert, und nun steht noch eine Honig-Analyse der übrigen Völker an, der mit dem gestohlenen identisch ist. Wird das Diebesgut irgendwo verkauft, komme man dem Täter auf die Spur, hofft sie jetzt. stk

Montag, 04.05.2020