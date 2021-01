Bildung und Sport bleiben seine Passion

Seinen Jubeltag verbringt er geschäftsmäßig – mit Digitalunterricht im Leistungskurs Englisch. Denn auch im Alter, in dem die meisten seiner Zeitgenossen seit langem im Ruhestand sind, bleibt er beruflich aktiv: An diesem Freitag feiert Wolfgang Metzger, Chef des Heinrich-Sigmund-Gymnasiums in Schriesheim, zudem Ehrenvorsitzender des Turnvereins und 25 Jahre lang Stadtrat, seinen 70.

