Birgit Arnold appelliert: „Frauen, macht Politik“

Das Mathaisemarkttreffen der Liberalen, die „Kinder-Olympiade“ bei den Ferienspielen und seit kurzem auch eine Reihe von Veranstaltungen für Frauen kennzeichneten das Jahr für die Schriesheimer FDP: Stadtverbands-Vorsitzender Ingo Kuntermann war der erste, der bei der Weihnachtsfeier die Arbeit von Nathalie Schumacher-Grauer und Ulrike von Eicke hervorhob: Rhetorik für Frauen war der erste Abend der Reihe, ihm folgt demnächst ein Referat über Kinder und Schule und zuletzt eine Schulung in Sachen Medienkompetenz für Jugendliche und Heranwachsende. „Die FDP“, so Kuntermann, „ist wieder zurück. Es gibt viel mehr Leute, die mit uns reden als früher – auch über eine Kandidatur für den Gemeinderat.“ Die Arbeit an einer Liste für die 2019er Kommunalwahl steht in der nächsten Zeit im Fokus der Liberalen.

Stadtrat Wolfgang Renkenberger sah die erste Jahreshälfte, soweit es seine Arbeit im Gremium anging, geprägt von den „Grabenkämpfen“ in Sachen Schulsanierung. In der zweiten Jahreshälfte nannte er als wichtigsten Punkt den Antrag zum Bestattungswald.

Auch von CDU und SPD umworben

Protokollarischer Höhepunkt der Weihnachtsfeier war indes die Ehrung von Birgit Arnold. Fast auf den Tag genau vor 25 Jahren trat sie der FDP bei, zuvor heftig umworben von CDU und SPD, die sie damals nur zu gern auf ihren Listen für die Kommunalwahl gesehen hätten. „Aber das kam für mich nicht infrage“, erklärte Arnold. Ein Jahr später gehörte sie bereits dem Kreisvorstand an, zwischen 1995 und 2002 stand sie dem Stadtverband vor, initiierte Jugendtreffs und Ferienspiele, Discos, Jazzkonzerte, organisierte Liberale Runden, Mathaisemarkttreffen und die „Liberale Klause“ beim Straßenfest. Parallel wurde Arnold in Gremien und Fachausschüsse gewählt, in den Kreistag sowie 1999 und 2004 in den Gemeinderat. Höhepunkt ihrer Karriere war das Landtagsmandat, das sie von 2006 bis 2011 inne hatte. Schwerpunkte ihrer Arbeit, so Kuntermann, waren Bildungs-, Frauen- und Gleichstellungspolitik, ab Juni 2009 war sie zudem Stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Zur Würdigung hatten die Mitglieder eine Bilderschau und ein Fotoalbum vorbereitet. Die offizielle Ehrung bestand in einer Urkunde sowie der Theodor-Heuss-Medaille. Die Geehrte dankte dafür mit einer schwungvollen Rede und einem engagierten Appell: „Frauen, macht Politik!“ Zum einen im Hinblick auf 100 Jahre Frauenwahlrecht, zum anderen auf die bevorstehende Kommunalwahl; sie selbst habe die Entscheidung, in die Politik zu gehen, nie bereut: „Das hat für mich einen weiteren Horizont geöffnet, ich habe sehr interessante Menschen kennen gelernt.“ red

