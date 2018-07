Birkenweg droht abzurutschen

Anzeige

Um mehrere kostenträchtige Baumaßnahmen ging es in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause in Schriesheim. Was die Arbeiten in der Kirch- und Bismarckstraße anging, vergab das Gremium einen ersten Auftrag in Höhe von rund 334 000 Euro an die Waibstadter Baugesellschaft Hauck.

Losgehen soll es hier nicht wie ursprünglich angenommen im Juli, Bauamtsleiter Markus Schäfer formulierte vielmehr recht vage: „Noch 2018“ solle in der Kirchstraße begonnen werden, nach dem Mathaisemarkt 2019 sei die Bismarckstraße an der Reihe.

Wasserleitungen, Hausanschlüsse sowie Leerrohre für Internetkabel sollen in Teilabschnitten unter die Erde verlegt werden. Mit insgesamt 696 247 Euro hätten sich die Brutto-Gesamtkosten der Arbeiten um sieben Prozent verteuert, bemerkte Schäfer noch; die Bismarckstraße bekomme zwischen Kirch- und Talstraße einen breiteren Gehweg, „Längsparker“ und eine Breite von 4,65 Metern, während der Abschnitt der Kirchstraße 4,8 Meter breit werden soll.