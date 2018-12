„Bis zur Premiere sitzt alles perfekt“

Es gehört zu einer langen Tradition, dass stets zum Ende eines Jahres die Mitglieder des MGV Eintracht ein Theaterstück, meist ein Lustspiel, auf die Bühne bringen. Waren es in der Vergangenheit meist Stücke aus dem „Bauernmilieu“, nach dem Vorbild „Bauer sich Frau“, oder die Organisatoren nahmen Arbeitsweisen im Rathaus mächtig aufs Korn, so hat das diesjährige Stück einen ganz anderen Bezug: das Gesundheitswesen.

Es handelt sich nicht etwa um die „Klinik am Rande der Stadt“ oder um die sympathischen jungen Ärzte aus der Sachsenklinik. Die Handlung spielt eher in einem „Irrenhaus“ wo man als Zuschauer nicht so genau weiß, wer eigentlich verrückter ist, die Patienten oder der Chefarzt. Am 30. Dezember feiert in der Schriesheimer KSV-Halle die Komödie in drei Akten von Uschi Schilling „wer krank ist, muss kerngesund sein“ Premiere.

Die letzten Proben, die in den Vereinsräumen der Eintracht und noch ohne alle Kulissen stattfinden, laufen auf Hochtouren. Mit der Szene, die im Chefarztzimmer spielt, ist Regisseur Jürgen Gustke noch keineswegs zufrieden. Die Mimik und Gestik des Chefarztdarstellers gefällt ihm nicht und schon gar nicht, wie er den plötzlich bei der Untersuchung einer Patientin über ihn gekommenen Hexenschuss darstellt. „Nimm das Bein runter“, wirft Gustke ein. Er spielt die Szene nach seiner Vorstellung vor.

Gustke verliert Humor nicht

Doch trotz aller Kritik, die er an diesem Probeabend an seinen Darstellern übt, hat Jürgen Gustke seinen sprichwörtlichen Humor nicht eingebüßt. Dann seine nächste Regieanweisung: „Du musst mehr ins Publikum sprechen.“ Also wird diese Passage noch einmal wiederholt. Welche Rolle der Putzfrau zukommt, die heimlich in den Kuchen Viagra- Tabletten versteckt und diesen dann freudig dem Oberarzt überreicht, das konnte an diesem Abend während der Probe nicht festgestellt werden.

Die Stimmung unter den Darstellern war entspannt. Während den Einsatzpausen zückten die Damen ihr Strickzeug, man griff zu den Keksen, in die hoffentlich keine Überraschungen eingebacken waren, und man entspannte sich beim Schoppen Wein. Auch wenn Jürgen Gustke an diesem Probeabend noch nicht so ganz zufrieden war, gibt er sich zuversichtlich: „Wir haben noch etwas Zeit, und bis zur Premiere sitzt alles mehr als perfekt.“ Weiß er doch, dass er sich auf seine eingespielte Truppe voll und ganz verlassen kann.

Die Eintracht- Familie darf das Stück zuerst sehen, und zwar am Samstag, 29. Dezember. Bei dieser Gelegenheit werden auch langjährige Mitglieder geehrt. Weitere Vorstellungen: 30. Dezember um 17 Uhr, 4. Januar um 19 Uhr, 5. Januar um 19 Uhr in der Schriesheimer KSV-Halle. Am 13. Januar geht es um 15.30 Uhr in die Keltensteinhalle Rippenweier. Karten für zwölf Euro gibt es in der KSV-Halle und bei der Winzergenossenschaft.

