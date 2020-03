Bleibt zweites Festwochenende?

Schriesheim.Die Diskussion um Corona drückt auf die Besucherzahlen auf dem Mathaisemarkt. Zum traditionellen Festzug durch die Stadt kamen am Sonntag laut offiziellen Angaben 15 000 Schaulustige aus der gesamten Region nach Schriesheim; im vergangenen Jahr waren es trotz Regens noch 24 000. Allerdings könnte es für den Mathaisemarkt noch schlimmer kommen: Nach der jüngsten Empfehlung aus Berlin ist völlig offen, wie es mit den bis zum kommenden Sonntag vorgesehenen Veranstaltungen weitergehen soll.

„Wir werden die Entwicklung genau beobachten“, versichert Bürgermeister Hansjörg Höfer am Sonntagnachmittag auf Anfrage dieser Redaktion. Er schließt nicht aus, dass die Empfehlung, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, auch Auswirkungen auf die Programmpunkte im Festzelt hat, das immerhin 1700 Menschen fasst.

BdS-Kundgebung auf der Kippe

Aktuell betroffen wäre die Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen (BdS), Landesverband Baden-Württemberg, an diesem Montag, bei der ab 17 Uhr Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger als Festredner angekündigt ist; nicht zuletzt seinetwegen wird ein volles Festzelt erwartet. „Veranstalter sind jedoch nicht wir als Stadt, sondern der BdS“, betont Höfer: „Er ist jetzt Herr des Verfahrens. Wir haben mit ihm über diese Frage aber noch nicht sprechen können.“

Ähnliches gilt für die Mallorca-Party am Dienstagabend, die in Regie der Festzeltbetriebs Hamel stattfindet, sowie für die Festzelt-Abende am Freitag und am Samstag. Für den Umzug der Fanfarenzüge am nächsten Sonntag sieht Höfer dagegen eher geringe Gefahr: „Die Musiker laufen durch die Stadt, die Veranstaltung findet im Freien statt.“

In der Region sorgt es allerdings schon für Erstaunen, dass mehrere Feste abgesagt wurden, nicht jedoch der zehntägige Mathaisemarkt, der jährlich rund 100 000 Besucher aus der ganzen Region verbucht. Höfer vertrat bislang stets die Position, bis keine entgegengesetzte Handlungsempfehlung übergeordneter Stellen vorliege, werde er den Mathaisemarkt nicht absagen. „Solange Bundesligaspiele noch stattfinden, findet auch der Mathaisemarkt statt.“

Dennoch hinterlässt die Diskussion um Corona ihre Spuren auch auf dem Mathaisemarkt. Drei Vereine sagten ihre Teilnahme am Festzug ab, ein Aussteller der Leistungsschau lässt seinen Stand leer. Zur Box-Matinee am Sonntag kamen die angekündigten Sportler aus Nordirland nicht, für sie stattdessen Boxer aus Tschechien und der Schweiz. Dennoch verzeichnete die Box-Matinee lediglich 200 zahlende Gäste; als in ihrem Verlauf auf Eintritt verzichtet wurde, waren es auch nur 500 – so wenige wie noch nie.

Die Krönung der neuen Weinkönigin im Festzelt verbuchte am Freitagabend laut Höfer „1200 bis 1400 Besucher“– statt 1700 wie früher. Am Samstag herrschte auf dem Festplatz tagsüber weniger Betrieb als sonst.

Geringere Besucherzahlen

„Es fehlen viele Familien mit Kindern und die Menschen 75 plus“, hat Höfer beobachtet. Der Festzug am Sonntag schließlich verzeichnete trotz guten Wetters mit 15 000 Besuchern nicht einmal zwei Drittel der Zahlen von 2019. „Doch die Stimmung bei denen, die gekommen sind, ist ausgezeichnet“, spürt Höfer.

Andere Einzelveranstaltungen des Mathaisemarktes verzeichnen denn auch kaum negative Folgen. Am Samstagabend seien das Festzelt, der Historische Zehntkeller und die Straußwirtschaften voll besetzt gewesen, berichtet Höfer.

Auch der Gastrobereich im Gewerbezelt meldet für Samstagabend eine Resonanz „wie seit langem nicht mehr“, berichtet Rolf Edelmann, Chef des örtlichen Bundes der Selbstständigen und Vizepräsident des BdS-Landesverbandes. Auf ihm lastet nun die Entscheidung über die Mittelstandskundgebung, einem Höhepunkt dieses Festes.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.03.2020