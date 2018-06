Blinder Pianist bezaubert Zuhörer

Anzeige

Jörg-Christoph Beyerlin ist blind. Doch wenn er am Klavier sitzt und die ersten Töne anschlägt, dann bringt er jeden Raum zum Strahlen. Er spielt Klassik in einer solchen Vollendung, dass man ihn „den Philosophen am Klavier“ nennen kann. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis er das Publikum im evangelischen Zentrum „Mittendrin“ in seinen Bann ziehen konnte.

Die musikalische Einführung zu den einzelnen Stücken machte Svetlana Klaus, stellvertretende Schulleiterin der Schriesheimer Musikschule. Begrüßt wurde das Publikum von Idil Reineke, AWO Rhein-Neckar Aktion Mensch, die den Star des Abends dem Publikum vorstellte. Infolge einer Frühgeburt hatte er sein Augenlicht eingebüßt, doch recht früh erkannte er seine Leidenschaft für die Musik. Sein absolutes Gehör und sein außergewöhnliches Musikgedächtnis machten ihn zum Meister auf dem Klavier.

Passend zur Jahreszeit leitete Beyerlin sein gut zweistündiges Konzert mit Tschaikowskys Barcarole „Les Saison, June“ ein, das er mit innerem Feuer und großer Hingabe interpretierte. Überhaupt erfüllte Beyerlin jeden einzelnen Ton, den er auf den Tasten des Klaviers anschlug, mit Leben. Es gibt Pianisten, die einfach gut spielen können, und es gibt Pianisten, die das gewisse Etwas besitzen, weil sie mit der Musik verschmelzen. Zu Letzteren gehört Jörg- Christoph Beyerlin.