Blumenkästen in Bach geworfen

Vandalen haben am Wochenende die Blumenkästen in der Talstraße in den Kanzelbach geworfen. „Was sind das nur für Menschen, die nachts durch die Straßen ziehen und Freude am Zerstören haben“, fragte sich eine Anwohnerin, die gleichzeitig auch Patin ist und sich besonders im Sommer um die Blütenpracht kümmert.

Dass dies kein Einzelfall ist, darüber kann der Verkehrsverein, der für die Bepflanzung verantwortlich ist, ein Liedchen singen. „Jedes Jahr werden Blumenkästen zerstört, die Pflanzen herausgerissen und in den Bach geworfen oder auch gestohlen“, weiß der Vorsitzende Joachim Müller zu berichten. Dem Anschlag fielen insgesamt acht Blumenkästen zum Opfer. „So ein Wahnsinn. Es wird bald keinen Blumenschmuck in Schriesheim mehr geben“, kündigte Müller an und auch, dass man die Blumen nicht ersetzen werde. „Wer etwas beobachtet hat, der möge sich unter info@verkehrsverein-schriesheim.de melden.“ greg

