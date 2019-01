BMW ruft nach Unfall um Hilfe

Moderne Technik macht’s möglich: Feuerwehr und Rettungskräfte sind gestern nach einer automatischen Notrufmeldung zu einem Verkehrsunfall in Schriesheim-Altenbach gerufen worden. Über das eCall System von BMW ging die Info an die Notrufleitstelle von BMW, die der Leitstelle in Ladenburg neben den Koordinaten der Einsatzstelle zugleich mitteilte, dass die Airbags ausgelöst haben und sich noch eine Person im Fahrzeug befindet.

Aufgrund der Meldung alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei in die Hauptstraße nach Altenbach. Das Fahrzeug war von der Straße abgekommen und in ein parkendes Fahrzeug gefahren und hatte dieses mehrere Meter weit die Straße hinauf geschoben. Die Airbags in dem Unfallfahrzeug hatten ausgelöst, die Fahrerin befand sich noch in dem Fahrzeug und war glücklicherweise nicht eingeklemmt. Anwohner betreuten die Dame.

Erheblicher Sachschaden

Feuerwehrsanitäter nahmen die Erstversorgung vor. Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes übernahm dieser die Fahrerin. Parallel stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, klemmte die Batterie ab und fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Fahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie Kommandant Oliver Scherer mitteilt.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Über den Sachschaden wurden zunächst keine Angaben gemacht. Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt Altenbach für knapp eine Stunde komplett gesperrt. Von der Feuerwehr Schriesheim waren die Abteilungen Stadt und Altenbach mit 20 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz. red

