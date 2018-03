Bohrende Fragen und eigene Artikel

Anzeige

„Wann kommt unser Artikel?“ Die zehnjährige Helene will wissen, an welchem Tag über ihre Klasse berichtet wird. Die Schülerin der Schriesheimer Kurpfalz-Grundschule gehört der Klasse 4b an, die am Leseförderprojekt „Klasse Kids“ des „Mannheimer Morgen“ teilnimmt. Zusammen mit Lehrerin Sabine Paulitz haben die 24 Schülerinnen und Schüler die Tageszeitung studiert. Sie glänzen mit Wissen und stellen bohrende Fragen, als Redakteur Klaus Neumann zu Besuch ist. An den Zeitungsmann geht die Frage nach dem Tag der Veröffentlichung. Dieser verspricht Mittwoch und hofft dabei, dass kein Katastrophenfall den Artikel verdrängt. Gott sei dank konnte der Redakteur Wort halten. Hier bitte ist der Bericht, samt Bild. Womit auch die Frage von Milena beantwortet wäre.

„Wie lange braucht man für einen Artikel?“, interessiert sich Jakob für den Zeitaufwand. „Das ist unterschiedlich und hängt auch von der Art des Artikels ab“, antwortet Neumann. Wenn man für seinen Bericht noch Informationen einholen muss, dann kann das schon etwas mehr Zeit beanspruchen, je nachdem, wie schnell man die Informanten erreicht, ergänzt der Zeitungsmann.

Ayleen gesteht, an den Sportseiten das größte Interesse gefunden zu haben. Kein Wunder, spielt sie doch Handball beim Turnverein Schriesheim. Amelia hingegen räumt den Anzeigen eine Vorliebe ein. Da wird sie auch über Kleidung informiert, sieht die Zehnjährige darin einen Nutzen. David schaut gerne auf die Seiten Neckar-Bergstraße. Denn hier erfährt er, was vor seiner Haustür passiert – beispielsweise über die zahlreichen Veranstaltungen während des Mathaisemarkts.