Boris Palmer spricht über BürgerApp

Schriesheims Grüne erhalten in ihrem Wahlkampf prominente Unterstützung: Am Dienstag, 21. Mai, 19 Uhr, haben sie den Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, zu Gast. Im „Hirsch“ spricht er um 19 Uhr zum Thema „Bürgerbeteiligung und Transparenz – So gelingt es!“

Palmer ist seit 2007 OB in der Universitätsstadt. Bundesweit sorgt er mit Äußerungen zu Flüchtlingen und Migration immer wieder für Schlagzeilen, zuletzt im April durch seine Kritik an der Werbekampagne der Deutschen Bahn AG. Auch die Bundesspitze der Grünen kritisierte Palmer dafür öffentlich scharf.

Beteiligung von 16,4 Prozent

Migration steht in Schriesheim aber nicht auf der Tagesordnung, sondern das Baugebot und die in Tübingen eingeführte BürgerApp, mit deren Hilfe sich die Einwohner an der politischen Willensbildung zu einzelnen Themen beteiligen sollen.

Die erste Befragung mit der BürgerApp erfolgte vom 11. bis 25. März. Dabei wurden vier Fragen gestellt, darunter: Wie stehen Sie zum Bau eines neuen Hallenbades? Wie stehen Sie zum Bau eines neuen Konzertsaals? Die Beteiligung unter den rund 75 000 Bürgern ab 16 Jahren lag bei 16,4 Prozent. -tin

