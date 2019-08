„Boule ist wie das Spielen mit Murmeln“

„Wie muss man die Kugel denn halten?“, wandte sich einer der jungen Boulespieler fragend an Hubert Hochhaus. Dieser führte bei dem Ferienspielangebot mit weiteren acht Betreuern vom Partnerschaftsverein Uzès zwölf Kinder in den französischen Nationalsport ein.

„Man hält die Kugel von oben her und geht ganz langsam in die Knie“, erläuterte der Trainer. Der Junge folgte den Anweisungen, warf die Kugel, die im großen Bogen im Gebüsch landete. „Macht nichts, beim zweiten Mal wird es besser“, tröstete ihn Hochhaus. Von Mal zu Mal wurde der Wurf sicherer, bis die Kugel schließlich immer näher an das Schweinchen rückte.

Fester Programmpunkt

Seit vielen Jahren gehört der Förderkreis Partnerschaft Schriesheim-Uzés zu den Ausrichtern bei den Ferienspielen und lädt alle Kinder in der Altersgruppe von sieben bis 13 Jahren ein, um ihnen den französischen Nationalsport näherzubringen. „Das ist wie Spielen mit den Murmeln“, erklärte die sechsjährige Ellen, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei war.

Zwischen den Spielzügen zogen sich die Kinder mit kühlen Getränken in den Schatten zurück, naschten Gummibärchen oder stärkten sich mit Salzgebäck. Währenddessen standen die Spieler vor dem Schweinchen, diskutierten lautstark welche Kugel ihm am nächsten war. Falls es zu keiner Einigung kam, zogen die Mannschaften das Maßband zurate.

Für die neunjährige Martha war Boulen nichts Neues. „Meine Eltern spielen es immer in Frankreich im Urlaub“, berichtete sie. „Ich werfe leider immer daneben“, klagte Martha und überlegte, ob die Kugel nicht absichtlich immer im schrägen Bogen fliege.

Jubel hingegen bei der siebenjährigen Katharina: Sie hatte alle ihre Konkurrenten ausgestochen und meldete, dass ihre Gruppe mit 7 zu 13 gewonnen habe. Verlierer gab es aber an diesem Vormittag beim Boule nicht: Alle Mädchen und Jungs erhielten am Ende eine Medaille und eine Urkunde. greg

