Boxer kämpfen um Landestitel

Anzeige

Die Landesmeisterschaften der Frauen und Männer im Box-Verband Baden-Württemberg (BVBW) finden zum vierten Mal in Folge in der Halle des Kraft-Sport-Vereins (KSV) im Schriesheimer Sportzentrum statt.

Von Freitag, 13. Juli (ab 15 Uhr Vorrunde und Viertelfinale), bis Sonntag, 15. Juli (Finale ab 10.30 Uhr), erwarten Werner Kranz, Chef der KSV-Boxsparte, und sein Team rund 100 Teilnehmer. Kranz will zwei oder drei KSV-Nachwuchsleute für Einlagekämpfe in den Ring zu schicken.

Offiziell am Start sind Frauen und Männer in den Leistungsklassen A (über 14 Siege im Kampfpass), B (sieben bis 14 Siege) und C (weniger als sieben Siege). Bei den Frauen sind auch Teilnehmerinnen aus anderen Landesverbänden zugelassen, um die Kampfzahl möglichst zu steigern.