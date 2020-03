Brand auf Damentoilette

In der Damentoilette am Friedhof Altenbach ist ein Brand gelegt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Tat zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen. Die Ermittler des Postens Schriesheim gehen aufgrund der derzeit ausgewerteten Spurenlage von einer Brandstiftung aus.

Ob das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig gelegt wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Brand erlosch augenscheinlich selbstständig, da sich keine brennbaren Materialien in der im Innern befanden. Die Damentoilette wurde durch die verursachten Rußablagerungen erheblich beschädigt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen feststellen konnten oder Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten unter 06203/6 13 01 in Verbindung zu setzen. red/pol

