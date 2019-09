Brand im Heizraum

Einsatz im Waldschwimmbad: Es traten keine Gefahrstoffe aus. © Feuerwehr

Ein Kabelbrand im Verteilerkasten hat am Freitag einen Großeinsatz im Waldschwimmbad von Schriesheim ausgelöst. Es gab keine Verletzten. Der Alarm erreichte die Feuerwehr kurz nach 10 Uhr. Da zunächst ein Austritt von Ammoniak nicht ausgeschlossen werden konnte, räumten die Einsatzkräfte das Bad. Es waren fünf Besucher auf dem Gelände, die in Sicherheit gebracht wurden. Wie sich herausstellte, war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Kabelbrand in einem Verteilerkasten im Heizungsraum gekommen. Die Schriesheimer Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Messungen ergaben dass keine Gefahrstoffe ausgetreten waren. Die Talstraße war wegen der Einsatzfahrzeuge halbseitig gesperrt. pol/bjz

