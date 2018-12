Brandschützer haben wenig Zeit für Besinnlichkeit

Über mangelnde Arbeit konnten sich die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Schriesheim rund um den 24. Dezember nicht beschweren. Zu insgesamt zehn Einsätzen wurden sie alarmiert. Los ging es am 23. Dezember. Um 20.28 Uhr riefen die Meldeempfänger zu einem Wasserschaden in die Straße „In den Fensenbäumen“. Dort stand aufgrund eines Leitungsschadens in einem Keller auf rund 40 Quadratmetern einige Zentimeter hoch das Wasser. Die Bewohner hatten selbst den Hauptwasserhahn abgedreht und den Wasseraustritt gestoppt. Die Feuerwehr entfernte das Nass mit einem Wassersauger. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

In der Nacht zum 24. Dezember zog eine Regenfront über Schriesheim hinweg, die auch Sturm mitbrachte. Um 2.33 Uhr beendeten die Meldeempfänger die Nachtruhe der Feuerwehrleute. Laut Information der Leitstelle wurden in Schriesheim Nord an zwei Gebäuden im Melissenweg und im Mandelweg die Dächer abgedeckt. Im Melissenweg regnete es dadurch in das Schlafzimmer.

Im Mandelweg wurden Blechteile eines Daches weggerissen. Diese flogen teilweise auch auf die Dächer der umliegenden Gebäude. Im Melissenweg wurde das Dach so gesichert, dass es nicht mehr hineinregnen konnte. Im Mandelweg wurden die losen Blechteile des Daches fixiert. Die umherfliegenden Teile wurden eingesammelt. Um 4 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt 23 Personen und fünf Fahrzeuge waren im Einsatz.

Durch den Meldeempfänger wurde die Feuerwehr um 8.50 Uhr erneut zum Einsatz gerufen. Denn als Folge des Sturmes waren noch mehrere Dächer beschädigt. So mussten im Kleinen Mönch, an zwei Anwesen in der Keltenstraße, in der Schönauer Straße und in der Zentgrafenstraße Dachziegel gesichert werden, die abzustürzen drohten. Für die restlichen Arbeiten wurden die Eigentümer an Fachfirmen verwiesen.

Durch den Sturm wurde eine Ampel auf der B 3 stark beschädigt, Teile drohten herunterzufallen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Fachfirma vor Ort, die sich um die Schadensbeseitigung kümmerte.

Zum letzten Einsatz des Tages wurde die Feuerwehr um 14.11 Uhr auf die L 536 in Richtung Wilhelmsfeld gerufen. Dort war ein Fahrzeug von der Straße abgekommen. Von der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Laut Polizei ist die Fahrerin aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Um 15.05 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. red

