Brandschutz treibt Kosten für Unterkunft in die Höhe

„Appartements“ – im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Geflüchteten in der Carl-Benz-Straße 23 fand Hansjörg Höfer den Begriff doch etwas übertrieben. Lieber sprach der Schriesheimer Bürgermeister von „kleineren Abteilungen, die für etwas mehr Privatsphäre sorgen“.

In dem Gebäude, das früher vom Kreis als Gemeinschaftsunterkunft genutzt wurde, soll es künftig nämlich keine Etagenduschen mehr geben, sondern Bäder, die zu einzelnen Wohnungen gehören. Acht Personen können dann im Dachgeschoss und 30 in den neu gestalteten Einheiten untergebracht werden. „Im Dezember“, so Höfer, „kann der erste Teil schon belegt werden.“

Noch wird gebaut in dem Haus, „Stand jetzt“, so die Verwaltung, seien dafür etwa 175 000 Euro an Kosten angefallen: Fliesen-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten würden vom Bauhof durchgeführt, dessen Mitarbeiter auch mauern und Küchen einbauen, während etwa der Trockenbau von privaten Firmen übernommen werde.

Unmut über Mehrausgaben

Was im Gemeinderat indes für Unmut sorgte, waren die außerplanmäßigen Ausgaben von 90 000 Euro, die nun genehmigt werden sollten. „So etwas ist immer ärgerlich“, stellte Wolfgang Renkenberger (FDP) fest. Allerdings sei es gut begründet. Nämlich durch den Brandschutz: Höhere Auflagen seien schuld, bemerkte Höfer, während die Verwaltungsvorlage ins Detail ging und von „zusätzlichen Gipskartonlagen im Flurbereich und Verkofferungen von Leitungen“ sprach. Dass nicht alles den Vorschriften entsprach, sei erst entdeckt worden, als neue Türöffnungen geschaffen worden seien. Zudem hätten die Zählerverteilung und der Hausanschluss erneuert werden müssen – nach dem Brand im vergangenen Jahr seien beide „in Mitleidenschaft gezogen worden“.

Für Grünen-Fraktionssprecher Christian Wolf hatte die Preissteigerung auch damit zu tun, dass „wir den Kostenschätzungen der Gemeinde nicht geglaubt und das Vorhaben gedeckelt haben.“ Die Deckelung auf 200 000 Euro, erinnerte Bernd Hegmann (FW), sei für seine Fraktion damals entscheidend gewesen: „Und jetzt haben wir eine Kostensteigerung von 45 Prozent.“ Zudem fehlten noch die Personalkosten für die vom Bauhof ausgeführten Arbeiten: „Das ist eine weitere erhebliche Steigerung.“ Weshalb er zwar zähneknirschend zustimmte, zugleich aber einen detaillierten Abschlussbericht einforderte: „Die Bürger haben ein Anrecht darauf zu erfahren, wie ihr Geld verwendet wird.“

CDU-Fraktionschef Michael Mittelstädt hatte die damaligen Debatten über mögliche überplanmäßige Ausgaben ebenfalls noch im Ohr, sah es nun aber pragmatisch: „Wenigstens hat man jetzt transparent gesehen, woran es liegt.“ So sah es auch Sebastian Cuny (SPD). Die Zustimmung sei nun ein Muss: „Nicht dass wir die Ausgaben gern haben und sie uns leisten wollen.“ Am Ende hoben alle ihre Hand, als nach der Zustimmung gefragt wurde, und Höfer meldete sich noch einmal zu Wort: Bis alles abgerechnet sei, werde es wohl „Mitte, Ende nächsten Jahres“ werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.10.2018