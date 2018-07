Breite Mehrheit für Einstieg in Schulsanierung

Anzeige

Es war gestern Abend 21.16 Uhr, als das mit Spannung erwartete Ergebnis feststand: Bei nur neun Gegenstimmen beschloss der Schriesheimer Gemeinderat gestern Abend mit so nicht erwarteter großer Mehrheit nach mehr als fünfjähriger Diskussion die Ausschreibung der Planung für die Sanierung des Gymnasiums im Kurpfalz-Bildungszentrum. Zuvor hatte die Verwaltung eine neue Berechnung der Sanierungskosten vorgelegt, die von nurmehr 21 statt bisher 32 Millionen Euro ausgeht.

Unmittelbar vor der Abstimmung hatte Bürgermeister Hansjörg Höfer (Grüne) das Gremium eindringlich gebeten, der Vergabe der Entwurfsplanung für 1,5 Millionen Euro zuzustimmen: „Wir brauchen diese Entscheidung heute“, appellierte er.

Warum, das machte Stadtbaumeister Markus Schäfer in seinem Sachvortrag deutlich. Der vom Bund gewährte Zuschuss in Höhe von 6,7 Millionen Euro bleibe nur dann erhalten, wenn bis spätestens 15. Juni 2019 der Auftrag an die Baufirma erteilt werde und die Sanierung bis zum 31. Dezember 2022 baulich abgenommen sei. „Ansonsten muss der Zuschuss in Höhe von 6,7 Millionen verzinst zurückgezahlt werden.“