Budenzauber lockt ans Rathaus

Auch wenn sich Volker Paul aus der Verantwortung seines „Babys“, dem Weihnachtsdorf am Rathaus, zurück gezogen hat und die gesamte Organisation und Durchführung in die Hände des Tennisclubs gelegt hat, so weiß er sein Vermächtnis in guten Händen. Im vergangenen Jahr, zum zehnjährige Bestehen, gab er seinen Entschluss sich aus der Organsation zurückzuziehen bekannt und er versprach, dass das Weihnachtsdorf auch weiter bestehen werde, halt nur unter einer neuen Leitung und nicht mehr unter der Markus Paul-Stiftung. Er werde aber als Berater den Neuen zur Seite stehen, versprach er.

Traten in der Vergangenheit viele Gruppen ohne Gage auf, so werden diese Kosten über den TC Schriesheim laufen, die diese wiederum mit der Stadt abrechnen können. Die neue Crew, die die Arbeit und Organisation auf mehrere Schultern verteilt hat, ist es in diesem Jahr gelungen neben den Stammausstellern auch neue Anbieter für das Weihnachtsdorf zu gewinnen. So wird es auf diesem Festival eine Kaffee-Espresso-Bar geben. Dazu hat die Familie Tönges aus Schriesheim ihren Pferdeanhänger umgebaut und wird darin heißen anregenden Kaffee ausschenken.

Auch am zweiten Freitag offen

Sicher mit großem Interesse werden die Besucher den Stand mit der Herstellung von LED Weihnachtskugeln belagern und Kleine wie auch Große werden mit großen Augen zusehen, wie man Puppen selbst herstellt. Auch ein „Ölproduzent“ aus dem Odenwald hat eine Zusage gemacht.

Neu wird in diesem Jahr sein, dass am zweiten Wochenende das Weihnachtsdorf bereits am Freitag um 15 Uhr seine Türen mit einer Weihnachtsdisko öffnen wird. Anders als im Programm gedruckt, wird auch die Schriesheimer Musikschule mit seinen Schülern dabei sein.

Freuen darf man sich also auf den Startschuss am Freitag. 14. Dezember, wenn Bürgermeister Hansjörg Höfer gemeinsam mit den Römerstrolchen um 17 Uhr das Dorf eröffnen wird.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018