Bücher am Fenster ausleihen

Sich unterwegs einen „Coffee-to-go“ zu kaufen und ihn beim Gehen zu genießen, ist nichts Neues. In Zeiten der Corona-Krise weichen auch Restaurants darauf aus, bestellte Speisen über ein Fenster und mit gebührendem Abstand an ihre Gäste zu überreichen. Die Schriesheimer Stadtbibliothek richtet nun sogar eine Bücherausleihe „to-go“ ein.

Den Einfall, Bücherfreunde auf diese Art und Weise mit Lesestoff zu versorgen, hatte Bibliothekarin Johanna Krämer. Denn die Bücherei muss derzeit nicht nur mit den Corona-Beschränkungen klarkommen. Aktuell ist sie auch wegen der Sanierung des Schulzentrums und ihres vorläufigen Umzugs in die Aula des Kurpfalz Gymnasiums geschlossen. Vor der Schließung der Bibliothek hatten sich die Schriesheimer bereits mit Büchern, Spielen, Hörbüchern und DVDs eingedeckt, die sie bis zum 16. Mai und jetzt nochmals drei Wochen länger zuhause behalten dürfen. Da nicht absehbar ist, wie lange die Einschränkungen andauern, entstand die Idee einer Ausleihe „to-go“ für die Schriesheimer Stadtbibliothek.

Da die neuen Räumlichkeiten in der Aula des Schulzentrums über Fenster zum vorderen Hof verfügen, sollen dort jeweils ausgeliehene Bücher zurückgegeben und vorbestellte Medien abgeholt werden können – natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand. Nach der Rückgabe von Büchern wandern diese zunächst in eine Art Quarantäne, bevor sie wieder in die Ausleihe dürfen. Auch das Ausleihen hat die Bibliothek an die derzeitige Lage angepasst: „Die Medien können im Internetportal ausgesucht werden, werden dann von uns herausgesucht und zur Abholung bereitgestellt“, erklärt Johanna Krämer, Leiterin der Schriesheimer Bibliothek.

Der Startschuss für die „Ausleihe-to-go“ fällt, sobald alle Bücher in die Aula umgezogen sind und die Bücherei mit Telefon und Internet ausgestattet ist. „Wenn das neue Modell von den Lesern akzeptiert wird, werden wir es weiterführen“, so Krämer weiter. Seit vergangener Woche müssen rund 29 000 Medien sortiert, verpackt und in die Aula, die glücklicherweise nicht allzu weit vom bisherigen Standort der Bibliothek entfernt ist, umgezogen werden. Um das Bücherei-Team bei dieser doch aufwendigen Arbeit zu unterstützen, wurde zusätzlich ein Umzugsunternehmen miteinbezogen.

„Vor drei Wochen haben wir mit der Vorbereitung begonnen“, erzählt Krämer. Die Bücherei sei nicht ziellos an die Umzugsaufgabe herangegangen: Im Vorfeld wurden Flächen vermessen und ein detaillierter Plan erstellt. Als nicht ganz unproblematisch stellte sich jedoch heraus, dass die Stellfläche in der Aula rund 50 Quadratmeter kleiner ist als im vorherigen Standort und auch die Stufen Platz wegnehmen. So musste mit jeden Zentimeter Boden gegeizt werden. „Wir können leider nicht alle Regale aufstellen, einige müssen eingelagert werden“, bedauert Krämer.

Am Freitagnachmittag ging der Standortwechsel in die letzte Runde. Die meisten Regale hatten ihren Platz gefunden, viele der Medien waren bereits eingeräumt, und der Arbeitstisch der Bibliotheksdamen war auch aufgebaut. Ein paar einsame Regale standen noch in den ehemaligen Räumen der Bücherei. „Das sind alles Romane, die noch in die Aula gebracht werden müssen.“

Flohmarkt-Regal kommt gut an

Wenn der Umzug geschafft ist, geht es an die Feinarbeit: Die Medien müssen in die Regale eingeordnet und beschriftet werden. „Wir haben hier noch kein Telefon und auch der Internetanschluss fehlt“, sagt Krämer. Wann die erste Ausleihe „to-go“ startet, hänge deshalb auch von den Medienanschlüssen ab. Wann die Aufnahme des normalen Bibliotheksbetriebs wieder möglich ist, sei unklar. Krämer betont aber, dass das Bücherflohmarkt-Regal vor dem Eingang zum Schulzentrum sehr gut angenommen werde. „Wir füllen den Bestand fast täglich neu auf“, erzählt sie – besonders Kinderbücher seien sehr begehrt.

Info: Weitere Infos unter www.stadtbibliothek-schriesheim.de

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020