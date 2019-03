Bürgergemeinschaft und AfD treten an

Fünf Parteien und zwei Wählergemeinschaften wollen in Schriesheim bei der Kommunalwahl am 26. Mai den Einzug in den Gemeinderat schaffen. Dort bereits vertreten sind CDU, Grüne, SPD, Freie Wähler und FDP. Neu ins Parlament möchten AfD und die Bürgergemeinschaft. Alle haben ihre Unterlagen im Rathaus abgegeben, wie Bürgermeister Hansjörg Höfer dem „MM“ gestern bestätigte.

Der Gemeindewahlausschuss überprüft nun, ob die eingereichten Unterlagen den Vorgaben entsprechen. Das Ergebnis wird am kommenden Montag um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses bekanntgegeben. Die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen. kba

