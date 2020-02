„Bürgersaal für die ganze Stadt“

Die Aula des Kurpfalz-Bildungszentrums soll erweitert werden, um sie künftig als Bürgersaal für ganz Schriesheim nutzen zu können. Dies ist Ziel einer parteiübergreifenden Initiative mehrerer Gemeinderatsfraktionen und des Gesamtelternbeirates. Deren Vertreter stellten am Dienstag eine Spendenaktion vor, mit der die dafür nötigen 375 000 Euro zusammenkommen sollen.

Bei der Beschlussfassung über die Sanierung im Kurpfalz-Schulzentrum im vergangenen Jahr wurde der Kostenrahmen für das Gesamtprojekt auf 21,5 Millionen Euro gedeckelt. Den notwendigen Einsparungen fiel die Erweiterung der Aula zum Opfer. Enthalten blieben nur Verbesserungen bei Lüftung und Brandschutz. Doch dessen Platzbedarf würde dazu führen, dass die Aula gar noch kleiner wird als bisher.

„Wir finden das alle sehr schade“, bekennt CDU-Stadträtin Christiane Haase. Denn aus ihrer Sicht wäre eine größere Aula notwendig. „Wir können noch nicht einmal schulische Veranstaltungen wie Einschulungsfeiern abhalten, das ist doch kurios“, beklagt Elternbeiratsvorsitzender Patrick Schmidt-Kühnle.

Und auch für außerschulische Aktivitäten wäre eine solche Lokalität willkommen. „Wir haben den Zehntkeller für kleine und die Mehrzweckhalle für Großveranstaltungen“, erläutert SPD-Stadträtin Renate Hörisch-Helligrath: „Für den mittleren Bedarf fehlt etwas.“ „Und an dieser Stelle könnte man diesen Bedarf mit verhältnismäßig geringem finanziellen Aufwand ohne einen kompletten Neubau decken“, so Schmidt-Kühnle. Ziel: 496 Quadratmeter Fläche für 400 Besucher.

Mehrere Parteien machen mit

Hörisch-Helligrath hatte die Idee einer Finanzierung durch die Bürgerschaft. Sie sprach Kollegen jener Fraktionen an, die das Projekt Schulsanierung unterstützt hatten, neben der CDU die FDP. „Bei uns war das Thema Bürgersaal ja sogar Hauptziel im Kommunalwahlkampf“, begründet Ulrike von Eicke ihre spontane Zusage. Sogar die Freien Wähler, die anfangs mehrheitlich gegen die Schulsanierung votiert hatten, machen mit. „Beschlossen ist beschlossen“, sagt Stadtrat Bernd Hegmann. Lissy Breitenreicher von der Bürgergemeinschaft unterstützt die Aktion ebenfalls, auch wenn sie bei der Präsentation nicht dabei sein konnte.

Und die Grünen? „Fadime Tuncer hat mir gegenüber erklärt, dass sie die Aktion unterstützt“, berichtet Hörisch-Helligrath. Bei der Präsentation fehlte die Grünen-Rätin aber.

Die Präsentation bildet den Startschuss für die Spendenaktion, mit der die nötigen 375 000 Euro zusammenkommen sollen. Die Vorarbeiten sind gemacht. „Die Website ist schon online“, sagt Schmidt-Kühnle. Auf ihr ist der Anbau bereits zu sehen, wie ihn sich die Initiatoren vorstellen. Die Projektion ziert auch die Titelseite des Flyers, der an Mathaisemarkt verteilt werden soll. „Wir dürfen am Stand der Stadt im Gewerbezelt für unser Projekt werben“, berichtet Hörisch-Helligrath erfreut.

Daneben soll es Benefizaktionen geben, so in der zweiten Märzhälfte ein Konzert im Zehntkeller. Musiker wollte Haase noch nicht nennen. Nur so viel: „Der Wendler ist es nicht“, lacht sie. Stattdessen Schriesheimer Künstler. Am 9. Oktober folgt ein Sponsorenlauf aller drei Schulen des Bildungszentrums. Auch Vereine wollen sich einbringen. „Und natürlich haben wir auch die bekannten Sponsoren angeschrieben“, berichtet Hörisch-Hellgrath.

Im Herbst, wenn die nächste Sanierungsphase beginnt, muss entschieden sein, ob das Projekt verwirklicht, also die Aula-Erweiterung Teil des Maßnahmeplans werden kann. Da muss zwar noch nicht das ganze Geld auf dem Konto sein, aber ein gehöriger Teil. „Etwa ein Drittel“, sagt Bernd Hegmann. Der Gemeinderat könnte dann die Architekten formal mit der Planung beauftragen.

Ist das zu schaffen? „Statistisch bedeutet die nötige Summe 25 Euro pro Schriesheimer Bürger“, rechnet Haase vor: „Wenn wir nicht glauben würden, dass dies machbar ist, hätten wir das gar nicht angefangen.“

Info: Infos über die Initiative auf schriesheimer-buergersaal.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020