Bürgertag nur alle zwei Jahre

„Das Interesse war immer sehr groß“, erklärte Fadime Tuncer und meinte die Resonanz auf die Bürgertage, die Schriesheim im letzten Jahrzehnt in unregelmäßigen Abständen veranstaltete: nämlich 2007, 2008, 2011 und 2016. Nach dem Willen der Grünen Liste (GL) sollte es dieses Jahr wieder einen geben. Die Stadträtin begründete den Antrag ihrer Fraktion mit vielfältigen Informations- und Kontaktmöglichkeiten der Einwohner. Einem „offenen und transparenten Rathaus“, in dem Bürger „Mitarbeitern über die Schulter schauen“ und mit Amtsleitern oder Gemeinderäten ins Gespräch kommen könnten.

„Der Bürgertag könnte unter einem bestimmten Motto stehen“, regte sie an und schlug aktuelle Themen wie die Schulsanierung vor: „Die Bürger wollen schon mehr mitgenommen werden, und ein Bürgertag wäre ein Puzzleteilchen dazu.“ Die GL stieß damit im Rat allerdings auf wenig Gegenliebe: Der Antrag scheiterte am Nein sämtlicher anderer Fraktionen. Das lag nicht am Bürgertag an sich, sondern vielmehr daran, dass dieser jedes Jahr stattfinden sollte. Das war Bürgermeister Hansjörg Höfer zu viel: „Die Organisation bringt einen großen Arbeitsaufwand für den Gemeinderat, und für uns in der Verwaltung noch mehr.“ Zumal die Stadt auch gezielt Veranstaltungen zu einzelnen Themen durchführen könne und das auch tue.

CDU-Stadträtin Andrea Diehl pflichtete ihm bei: Die Planung und Durchführung binde Arbeitskräfte, die man auch anderweitig einsetzen könne. Soweit es Fragen wie die Schulsanierung angehe, würde ein einzelner Bürgertag nicht viel bringen: „Da brauchen wir schon mehr Veranstaltungen.“

Gute Erfahrungen gemacht

Diese Form der Information hielt auch FW-Fraktionssprecher Heinz Kimmel für angemessener. Ein Bürgertag alle zwei bis drei Jahre sei genug, sagte er und betonte: „Das Rathaus steht ansonsten immer allen offen – zu den Öffnungszeiten.“ Wolfgang Renkenberger (FDP) machte gute Erfahrungen mit dem Bürgertag, sah aber den Informationsgehalt als gering an: „Es ging eher ums Wohlfühlen.“ Der Effekt des „Mitgenommen-Werdens“ sei kaum spürbar gewesen. In Sachen Schulbau plädierte er für die Form der Bürger-Information, die Höfers Amtsvorgänger Peter Riehl einst bevorzugte: „Einfach ein Abend in der Strahlenberger Turnhalle, zu dem alle Bürger eingeladen sind.“

Auch SPD-Fraktionschef Sebastian Cuny erinnerte an diese Tradition und ergänzte ansonsten grinsend: „Ich habe eigentlich ständig Bürgertag.“ Sei man als Stadtrat unterwegs, werde man oft angesprochen und bekomme Feedback. Er wollte wissen, ob es der GL bei ihrem Antrag eher um Bürger-Information oder Bürgerbeteiligung gehe. Bei Letzterem, sagte er, „sind wir gerne dabei.“

Tuncer erklärte, dass der Antrag nicht festlege, wie ein Bürgertag aussehen sollte. Hauptsächlich gehe es dabei um den Austausch mit den Einwohnern; einen Mehraufwand könne man begrenzen, indem alle Stadträte einen gemeinsamen Stand betreiben würden. Denn die „personelle Besetzung“, kritisierte sie, sei immer das Hauptargument gegen die Veranstaltung gewesen. Immerhin, einen Teil-Erfolg konnte die Fraktion verbuchen: Dem weitergehenden Antrag, dass der Bürgertag künftig alle zwei Jahre stattfinden soll, schloss sich das Gremium einmütig an. stk

