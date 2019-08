Buntes Batiken in Türkis und Rot

Bunter Spaß mit Batik: Hier werden Textilien gefärbt. © gregor

Ferien auf dem Push-Gelände, so könnte man das knapp zweiwöchige Freizeitprogramm der offenen Jugendarbeit in Schriesheim nennen. Fast jeden Tag werden auf dem weiträumigen Gelände Aktionen und Spiele angeboten und unter professioneller Betreuung durchgeführt.

„Die Kinder haben die Wahl, entweder das gesamte Angebot oder nur einzelne zu wählen“, informierte die Sozialarbeiterin Janika Steinbach. Am ersten Tag wurden eisige Getränke für heiße Tage gemixt. „Wir haben Eis und Cocktails gemacht und Cocktailgläser bemalt“, berichtete sie. Die achtjährige Zoe erzählte, dass sie einen exotischen Cocktail kreiert habe. „Er war gelb und weiß mit viel Ananas und hat nach Bananen geschmeckt.“ Am zweiten Aktionstag war sie eifrig dabei, ihr weißes T-Shirt in ein türkisfarbenes zu verwandeln. Es ging um die Kunst des „Batikens“.

Vor dem Jugendhaus standen zwei Eimer, in denen in einer roten und einer türkisfarbenen Brühe zusammengeknotete Stoffe schwammen und mit Stöcken kräftig gerührt wurden. „Die müssen jetzt so lange darin liegen bleiben, bis sie die gewünschte Farbintensität angenommen haben“, erläuterte die Sozialarbeiterin. Geknotet und mit Schnüren zusammengebunden seien sie deshalb, um in den Stoff verschiedene Muster zu bekommen. Wer kein eigenes Teil mitgebracht hat, der konnte bereitliegende Taschen oder Rucksäcke einfärben. „Ich mache einen Rucksack, der soll türkis werden“, wünschte sich Luisa, die mit ihren Freundinnen die Wartezeit mit dem Zeichnen von Mandalas überbrückte. Andere tobten im Freien und spielten Ball. „Schade, dass es kein pink gibt“, bedauerte die siebenjährige Emma. Im Gepäck hatte die Sozialarbeiterin sehr wohl auch andere Farben, aber mangels Gefäßen mussten die Kinder zwei Töne wählen, und das waren eben türkis und rot.

Nachdem die Stoffstücke genügend lang in der Farbe eingeweicht waren, wurden sie ausgewrungen und zum Trocknen aufgehängt. Bis zum Feierabend waren die frischgefärbten T-Shirts oder Rucksäcke trocken. Auch das weitere Programm verspricht Abwechslung. „Ich freue mich schon auf die Wasserschlacht“, verriet Zoe. greg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.08.2019