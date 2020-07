CDU-Kandidaten für Bundestag und Landtag stellen sich vor

Konkurrenz belebt das Geschäft. Für die Kandidatur bei der Bundestagswahl 2021 und der Landtagswahl in Baden-Württemberg im kommenden Jahr haben bei der CDU für den Wahlkreis 274 (Bund: Heidelberg/Weinheim) und Wahlkreis 39 (Land: Weinheim) jeweils zwei Bewerber ihren Hut in den Ring geworfen. Bevor die Delegierten in einigen Tagen ihren Kandidaten küren, stellen sich die Bewerber - Alexander

...