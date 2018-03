Christiane Haase folgt Daniel Schneegaß

Anzeige

Schneegaß verhehlte aber auch nicht, dass die CDU herbe Wahlniederlagen habe einstecken müssen. „Wir müssen die Kritik, den Unmut und auch Verbesserungsvorschläge über unsere politischen Vertreter nach oben weitergeben, sonst erleben wir das selbe herbe Schicksal wie die SPD.“ Noch sei die CDU Volkspartei. Dafür, dass es so bleibt, heiße es zu kämpfen, klaren Kurs zu bewahren, sich mit dem politischen Gegner auseinander zu setzten.

Über die Verhandlungen zur Großen Koalition sagte Schneegaß, die CDU habe manche Kröte schlucken müssen: „Doch insgesamt kann man mit den ausgehandelten Ergebnissen durchaus leben.“ In der Zukunft sei es nötig, der Politikmüdigkeit der Bürger entgegen zu steuern: „Wir müssen eine klare Kante zeigen.“

Sein letzter Rechenschaftsbericht für das zurückliegende Jahr fiel kurz aus. Schneegaß erwähnte den Bundestagswahlkampf, in dem sich der Stadtverband „mit ganzer Kraft eingebracht“ habe, wie er formulierte.

Julia Philippi, seit Jahresbeginn Nachfolgerin von Georg Wacker als CDU-Landtagsabgeordnete im hiesigen Wahlkreis, berichtete von ihren ersten Wochen im Landtag: „Ich bin dort sehr gut aufgenommen worden.“ Im Landtag will sie sich künftig den Themen Wissenschaft, Forschung und Kultur widmen sowie im Petitionsausschuss tätig sein.

Einen Einblick in die Kommunalpolitik gab Stadtrat Karl Reidinger. Als wichtigste Themen nannte er die Kinderbetreuung mit dem Neubau in der Kurpfalzstraße sowie die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen mit dem Erwerb entsprechender Immobilien. Reidinger verteidigte die beschlossene Grundsteuererhöhung, was bei Altstadtrat Siegfried Schlüter auf deutliche Kritik stieß: „Angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen ist das für mich nicht nachvollziehbar.“

Die von Julia Philippi geleitete Neuwahl des Vorstandes ergab folgende Ergebnisse:

Vorsitzende: Christiane Haase (einstimmig); Stellvertreter: Michael Mittelstädt und Karl Reidinger; Schatzmeisterin: Andrea Diehl; Pressereferentin: Christiane Haase; Schriftführer: Philipp Jäck; Mitgliederbeauftragte: Lisa Hartmann; Beisitzer: Isolde Nelles, Stefan Bode, Adrian Ahlers, Frank Spingel, Gabriele Haupt, Matthias Heberle, Anselm Löweneck, Margret Fallmann.

