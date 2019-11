Container kommen am Mittwoch

Von Konstantin Groß

Nach sechs Jahren Diskussion und zwei Jahren Planung ist es soweit: Die 21,5 Millionen Euro teure Sanierung im Kurpfalz-Bildungszentrum Schriesheim hat begonnen. Derzeit wird die Baugrube für das Container-Quartier ausgehoben, in dem die 815 Schüler des Gymnasiums während der insgesamt dreijährigen Bauzeit unterrichtet werden sollen.

„Das sind schon beeindruckende Fundamente“, bekennt Bürgermeister Hansjörg Höfer sein Erstaunen, als am Mittwochabend der Ablauf der Arbeiten im Gemeinderat vorgestellt wird. Aber ein solcher Unterbau ist auch nötig. Denn es kommen nicht etwa nur ein paar dieser „Mobilen Raumelemente“, wie sie offiziell heißen, sondern insgesamt 139.

Verteilt werden die Ausweichquartiere auf zwei Standorte: Das größere, dreigeschossig und daher ein Bauwerk von sicher beeindruckender Größe, umfasst auf dem bisherigen Lehrerparkplatz 120 Container, der kleinere im hinteren Bereich „nur“ 19, und dies einstöckig.

„Die Firma Bernd legt gerade die Fundamente an“, erläutert Stadtbaumeister Markus Schäfer die Arbeiten des Schriesheimer Unternehmens. „Für die kommende Woche erwarten wir die Baugenehmigung für die Aufstellung der Container“, ergänzt der Bauamtschef schmunzelnd, denn auch eine solche Maßnahme der Stadt selbst bedarf natürlich einer rechtlichen Grundlage. Ab kommenden Mittwoch, 27. November, werden die Container dann sukzessive platziert. Schäfer: „Noch vor Weihnachten werden sie an die Strom und Wasser angeschlossen, danach beginnt der Innenausbau.“

Umzug 20. Dezember

Ebenfalls noch vor Weihnachten, exakt am 20. Dezember, beginnt nach Schäfers Angaben der Umzug der Schüler in ihr neues Domizil. Für das Gymnasium stellt dies natürlich einen logistischen Kraftakt dar. Denn weil das bisher genutzte Gebäude komplett leer sein muss, müssen alle Einrichtungsgegenstände und Lernmittel entfernt werden. „Und was nicht in den Containern untergebracht werden kann, muss zwischengelagert und genau beschrift werden“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Hans-Peter Kohl. Und auch, was in die Container mitgeht, kann dort nicht einfach so aufgestellt werden; das alles muss eingehend vorgeplant sein, auch und gerade die Arbeitsbereiche für die Lehrkräfte: „Als stellvertretender Schulleiter ist man da derzeit auch Innenarchitekt“, lacht Kohl.

Und diese Arbeit erstreckt sich auch auf ganz banale Bereiche wie etwa, die einzelnen Container mit Nummern zu versehen, damit die Schüler Orientierung behalten. „Denn für Schüler und Lehrer sind nun viele Wege zurückzulegen, das ist etwas neu für uns“, bekennt Kohl.

„Die Zusammenarbeit mit Stadt, Architekten und Bauunternehmen ist sehr, sehr gut“, versichert Studiendirektorin Demet Üstünel-Hartbauer, die Pressesprecherin des Kurpfalz-Gymnasiums: „Alles läuft sehr transparent ab, man geht auf unsere Bedürfnisse ein.“ Viele Absprachen finden vor Ort statt, alle 14 Tage gibt es einen Jour-fixe, bei dem die anstehenden Fragen besprochen werden.

Ungeachtet der Herausforderungen für den Schulbetrieb sieht die Schulleitung keinen Grund zur Sorge. „Das gemeinsame Ziel, diese Herausforderungen zu meistern, eint Lehrer, Eltern und Schüler“, sagt Üstünel-Hartbauer: „Insofern herrscht bei uns allen sogar eine gewisse Aufbruchstimmung“, bekennt sie.

Nach dem Umzug beginnen die Arbeiten im Schulgebäude selbst. Die detaillierte Abfassung der Pläne dafür liegt in den letzten Zügen. „Im Dezember werden wir die Baugenehmigung im Landratsamt beantragen“, kündigt Stadtbaumeister Schäfer an. Sobald diese vorliegt, geht es mit den Arbeiten im Gebäude los, voraussichtlich im Februar. Danach müssen auch die Abiturprüfungen außerhalb des Schulgebäudes geschrieben werden: „Wir arbeiten da an guten Lösungen“, so Kohl.

Diejenigen, die das am meisten betrifft, sehen die Sache übrigens völlig gelassen: die Schüler: „Viele von ihnen“, so weiß Demet Üstünel-Hartbauer, „freuen sich sogar auf das Abenteuer namens Container.“

