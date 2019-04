Containerdorf auf dem Parkplatz

„Es wird das erste sichtbare Zeichen dieses Projektes“, betont Bürgermeister Hansjörg Höfer. Denn im September sollen am Kurpfalz-Bildungszentrum mehr als 100 Container aufgestellt werden, die dem Gymnasium während der bis Ende 2022 währenden Generalsanierung als Unterrichtsstätten dienen sollen. Am Mittwoch berät der Gemeinderat über Konzept und Kosten.

Der Grundsatzbeschluss zu dem 21-Millionen-Projekt ist Ende des Jahres bereits gefallen. Nun geht es um das Provisorium. Denn irgendwo müssen die Schüler ja hin, wenn in ihren bisherigen Klassenzimmern gewerkelt wird. Ursprünglich favorisierte die Verwaltung eine Containeranlage entlang der Max-Planck-Straße. Doch dafür hätten ein kleiner Hügel planiert werden und die dortigen Bäume weichen müssen. Der Gemeinderat lehnte den Plan ab.

Nun entschied sich die Verwaltung als neuen Standort für den Parkplatz des Schulzentrums und den Schulhof. Da dort jedoch bei weitem nicht die für alle Schüler notwendige Zahl an Containern unterzubringen ist, muss die Sanierung in zwei Schritten erfolgen: Zuerst wechselt die eine Hälfte der Schüler, deren Räume saniert werden, in die Container, die andere bleibt derweil, wo sie ist. Sind die ersten Räume saniert, kehren die Schüler aus den Containern zurück, und die zweite Hälfte zieht ins Provisorium, bis auch deren Räume bezugsfähig sind.

Eindrucksvolle Dimensionen

Die Dimensionen der Anlage sind eindrucksvoll. Jeder Container misst etwa 15 Quadratmeter. 114 von ihnen werden aufgestellt – auf dem Parkplatz vor dem Fahrradständer, 19 im Schulhof entlang des Radweges zur Turnhalle. Die Anlage auf dem Parkplatz wird 15 mal 40 Meter groß und dreigeschossig, jene im Schulhof eingeschossig. Etwa jeweils vier Container bilden ein Klassenzimmer, dazu gibt es Räume für weitere Nutzungen wie etwa als Lehrerzimmer oder auch als Toiletten.

Im September soll die Aufstellung der Container beginnen, die bis Dezember dauern wird. „Denn da kommt nicht einfach nur ein Tieflader vorbei, der mit einem Kran Container abstellt“, erläutert Stadtbaumeister Markus Schäfer. Da die mobilen Raumelemente über Strom, Heizung und Lüftung, aber auch über Brauch- und Abwasserrohre für die Toiletten verfügen, müssen entsprechende Leitungssysteme verlegt werden. Die Möbel werden aus dem Schulgebäude mitgebracht.

In diesen Containern werden die Schüler das Abitur 2020 und 2021 ablegen. Und auch für die Schüler, die jeweils im Haupthaus verbleiben können, wird „es natürlich zu Lärmbelästigungen kommen müssen“, verschweigt Schäfer die Probleme nicht. Zu den Auswirkungen auf das Schulleben soll es noch zwei Informationsveranstaltungen geben.

Auch für einen Ersatz des verloren gehenden Parkplatzes ist eine Lösung angedacht: Die Hirschberger Straße bleibt, wie schon bisher wegen des Kindergarten-Neubaus, geschlossen, die Straßenränder werden zu Stellplätzen. Außerdem ist die Verwaltung in Gesprächen mit dem Eigentümer eines Privatgrundstücks über dessen Nutzung als Parkplatz. „Zusammen würde das als Ersatz reichen“, so Schäfer. Der Fahrradständer bleibt in Betrieb.

Kosten: 2,2 Millionen Euro

Am Mittwoch also muss der Gemeinderat darüber entscheiden; Höfer geht von Zustimmung aus, nachdem der Grundsatzbeschluss zur Sanierung mit großer Mehrheit gefallen ist und die Verwaltung mit dem neuen Standort den Wünschen des Gemeinderates folgt. Danach erfolgt die Ausschreibung. Die Kosten liegen bei knapp 2,2 Millionen Euro – erheblich weniger als die in den Diskussionen des letzten Jahres aufgebrachten „vier bis fünf Millionen“.

Wenn im September die Aufstellung der Container erfolgt, geht es auch mit der eigentlichen Sanierung weiter. Dann soll die Entwurfsplanung, für die Stadt und Planer das vergangene Quartal genutzt haben, vom Gemeinderat gebilligt werden.

