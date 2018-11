Damit kann ein Lehrer ein Jahr lang unterrichten

Knapp drei Jahre ist es her, dass ein starkes Erdbeben Teile Nepals zerstört hat. Damals hatten Dieter Alt, Uschi Wippert, Heidi Kreuzwieser und Renate Schulz zu einer Spendenaktion aufgerufen, um den Waisenkindern von PAORC zu helfen. Diese Einrichtung in Kathmandu ermöglicht armen und Waisenkindern eine schulische Bildung und ein geborgenes Zuhause. 25 000 Euro sind da zusammengekommen. Damit konnte vieles wieder aufgebaut werden. 2016 wurde eine erdbebensichere und ökologisch nachhaltige Schule gebaut, die Waisen und verarmten Kindern eine Schulbildung ermöglicht und ihnen eine Zukunft gibt.

Spendenkonto fast leer

Doch im Verlauf der Jahre sind diese Kinder bei den Mitmenschen in Vergessenheit geraten und das Spendenkonto, das noch immer besteht, ist beinahe erschöpft. „Die Leute sind nicht mehr so spendenfreudig“, klagte bei einem Pressegespräch der Initiator Dieter Alt. Aber irgendwie schien seine Klage nicht ungehört verschollen zu sein. Wolfgang Metzger, Direktor des Heinrich-Sigmund-Gymnasiums in Schriesheim, übergab den Initiatoren eine Spende über 3000 Euro, mit der ein qualifizierter Lehrer für ein Jahr in der „Kundalinee-School“ eingestellt und bezahlt werden kann. Und dass Bildung wichtig ist, das weiß keiner besser als der Schulleiter des privaten Gymnasiums.

400 Kinder und Jugendliche

Metzger (Freie Wähler) verzichtete bei seiner Abschiedsfeier aus dem Stadtrat auf Geschenke seiner Fraktionskollegen und bat um eine Spende für das Projekt „Kundalinee-School“. „Das war ein Sechstel, ein Sechstel kam von mir persönlich und vier Sechstel vom Sigmund- Gymnasium“, erläuterte er, wie sich die Gesamtsumme von 3000 Euro zusammengesetzt habe.

Wenn alles planmäßig verlaufe, werden in absehbarer Zeit 400 Kinder und Jugendliche, darunter 50 Kinder vom angeschlossenen Kinderheim, eine der dort ansässigen Schulen besuchen. Gesetzt werde auf ein pädagogisches Konzept, das junge Menschen zu eigenverantwortlichen Erwachsenen heran reifen lasse. „Es wäre schön, wenn bis Ende des Jahres noch 2000 Euro auf dem Spendenkonto eingingen“, wünschte sich der Initiator.

Daten für das Spendenkonto: PAORC-Kinderheim Dr. Dieter Alt Sparkasse Rhein-Neckar-Nord IBAN: DE02 6705 0505 0039 4975 90 BIC: MANSDE66XXX. greg

