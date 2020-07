Darüber darf man sich freuen

Weil sie in diesen Wochen wegen Corona kaum etwas von ihrer Amtszeit haben, dürfen die Weinkönigin und ihre beiden Prinzessinnen ein Jahr länger regieren. Die jüngste Entscheidung der Verantwortlichen kommt spät, aber nicht zu spät. Gerechtfertigt ist sie allemal.

Der öffentliche Druck auf die Winzergenossenschaft (WG) war groß. Nicht nur von Seiten der Betroffenen und ihrer Familien, sondern auch aus der Bevölkerung. Dem entgegen stand vor allem die Tradition – ein Punkt, dem in Schriesheim größeres Gewicht zukommt als anderswo. Selbst im Golfkriegsjahr 1991, als die Hoheiten ohne Mathaisemarkt blieben, gab es für sie keine Verlängerung. Und Heppenheim zeigt, dass es auch anders hätte kommen können: Da wollte die bisherige Weinkönigin länger bleiben, was die Verantwortlichen dort ablehnten, so dass am 4. Juli eine neue gekrönt wurde.

Zudem ließen sich die Schriesheimer für ihre Entscheidung viel Zeit. Doch das ist verständlich. Bei allem Interesse der drei jungen Damen: Die WG hatte und hat andere Probleme. Größere. Die totale Absage von Festen und die bleibenden Einschränkungen bei der Gastronomie treffen eine Genossenschaft zur Produktion und Lieferung von Wein ins Mark. Auch das WG-Personal war in Kurzarbeit, die „Dirndl-Frage“ daher eine eher untergeordnete.

Nach wie vor gibt es größere Sorgen – bei der WG und überhaupt. Und trotzdem: Man darf sich mit den Dreien aufrichtig freuen. Auch in so ernsten Zeiten. Aber vielleicht gerade in diesen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020