„Das Ausmessen ist Chefsache“

Der Fahrplan zum Aufbau jedoch ist unverändert geblieben. Bereits am Ende des ersten Aufbautages liegt das Dach über der Konstruktion, am zweiten werden die Wände eingebaut, am dritten die Bodenplatten. Fertig ist das Gewerbezelt.

Als Treppenbauer versiert

Und wie immer erfolgt samstags vor der Eröffnung das Ausmessen. „Das ist Chefsache“, lacht Edelmann. Wobei das ein großes Wort ist. Denn Edelmann ist an jenem Nachmittag fast alleine: Seine Vorstandskollegen sind verhindert, krank oder bei kranken Verwandten. Alleine Edelmanns Ehefrau Gertrud steht ihm zur Seite. Doch vieler Helfer bedarf es dabei auch gar nicht; als Treppenbauer von Beruf ist Edelmann für diese Aufgabe ja selbst bestens geeignet.

Denn bei dieser Arbeit ist Präzision vonnöten. Schon einige Zentimeter Unterschied zu dem, wie es sein soll, können sich nämlich trotz der Zeltgröße von 1500 Quadratmetern entlang einer Zeltwand zu einem Übersatz addieren, der den Aufbau des letzten Standes unmöglich machen würde. „Dies gilt vor allem bei sogenannten Messe-Ständen, die feste Maße haben“, so Edelmann.

Als erstes steht alljährlich ein bestimmter Stand: der legendäre Ausschankwagen der Welde-Brauerei. Er ist so groß, dass er nicht durch die Türen passt. Deshalb wird, sobald der Boden liegt, dieser Wagen an seinen angestammten Platz gefahren; erst danach werden Wände und Türen des Gewerbezeltes installiert. Am morgigen Mittwoch räumen die restlichen Aussteller ihre Stände ein.

Die Schau zu füllen, das ist in diesem Jahr so schwer wie nie zuvor. So mancher altgediente Aussteller möchte pausieren, neue zieren sich. Knapp einen Monat vor dem Start sind noch sieben der insgesamt knapp 50 Stände unbesetzt, auch jetzt sind noch immer einige frei. „Der Besucher wird dies aber nicht merken, denn die ‘Raubritter‘ gestalten die Flächen sehr schön.“

Doch Edelmann hat auch gute Nachrichten. Toll findet er zum Beispiel, dass mit der Weinheimer Firma Ebert wieder ein Autohaus (Marke Skoda) dabei ist. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Neulinge: die Firma Pirat Bike (Roller) und das ZAM (Zentrum für alternative Medizin), beide aus Schriesheim – es machen offensichtlich endlich wieder mehr einheimische Aussteller mit.

Ein auswärtiger Neuling allerdings sorgt in diesem Jahr für Wirbel: die Firma Pallhuber. Die örtlichen Winzer kritisieren die Standvergabe an dieses Weinvertriebsunternehmen aus der Pfalz heftig. „Es gab keine rechtliche Möglichkeit, sie abzulehnen“, betont Edelmann jedoch.

Apropos Wein: Neu sind die Schlusszeiten im gastronomischen Trakt des Gewerbezeltes an den Wochenenden: Für Freitag, 9. März, sowie für die beiden Samstage ist der letzte Ausschank und die Schließung des Gewerbezeltes an sich jeweils um eine Stunde verlängert worden. „Das bedeutet“, so Edelmann zufrieden: „Erst um 23 Uhr müssen die Besucher das BdS-Zelt verlassen.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.02.2018