„Das hat es hier noch nicht gegeben“

Ganz anders die aus der ehemaligen DDR stammende Künstlerin Margarete Lindau. Sie verwendet für ihre Arbeit die Risographie, eine aus Asien stammende Technik, einen halbautomatisierten Siebdruck, der in Japan für kostengünstige Vervielfältigungen genutzt wurde. Die Kunsthistorikerin verwies auf eine Serie, die sie „9 x 3“ nennt. Die auf das Papier gebrachten Farbkleckse sind rot, blau und gelb, werden vervielfältigt, verändern dadurch ihre Positionen und werden von einer schwarzen Linie schmeichelnd umspielt. Durch weitere Überlagerung von Farben entstehen weitere Nuancen. So wird aus einem hellrot ein dunkelgrün. Lindau bevorzugt neben dem Neo-Orange die Farbe Schwarz, die sie mit Tusche, Edding oder Fineliner aufbringt. Sie liebt es mit Techniken zu spielen. So wirken einige ihrer Werke auf den Betrachter, als wären sie gepixelt. Auf anderen Zeichnungen und Drucken werden Abstraktionen von Landschaft oder Naturphänomene dargestellt.

Harald Priems Ateliers sind „Un-Orte“, wie er sie nennt, Abbruchhäuser, in denen er Inspirationen sucht und sie in Kunst umwandelt. Gefundenes wird zum Stempel, den er in Tusche taucht und solange druckt, bis die Farbintensität nachlässt. So entstand der Druck „Briefe an Jim“,eine Inspiration, die ihm eine verlassene Kokerei in Dortmund zugeflüstert hat und die er einem nicht existierenden Briefpartner widmete. Weiter sind kleinformatige Drucke zu sehen, die er nicht in den Abbruchhäusern gefertigt hat. Er nahm die Fundstücke mit ins eigene Atelier und schuf Serien von Drucken, die durch weiteres Überstempeln immer schwärzer werden und die er Kurzgeschichten nennt. In einem verlassenen Kindergarten in Mannheim-Käfertal fand er einen Spielstein, den er in den Linoleum-Boden dort einschnitt und von dem er nur einen einzigen Druck herstellte.

Die Ausstellung „Hoch- Flach-Tief“ ist bis 27. Mai im Museum Theo Kerg zu sehen. greg

