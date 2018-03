„Das Internet vergisst nicht“

Anzeige

Soziale Netzwerke und Smartphones haben schon längst Einzug ins Kinderzimmer gehalten und so manche Barbie oder Eisenbahn verdrängt. Welche Gefahren im Internet lauern und wie man seinem Kind in der medialen Welt Hilfestellung geben kann, darüber referierte jetzt in der Aula des Kurpfalz-Gymnasiums die Diplom-Medienpädagogin Eva Weiler.

Auffallend war, dass im Auditorium nicht ausschließlich Eltern saßen: Auch viele Schüler hörten mit Interesse zu und beteiligten sich eifrig mit versierten und fachkundigen Beiträgen am Gespräch. Einleitend zeigte Weiler anhand eines Films, was so alles in einem Smartphone Platz hat: Telefon, Spiele, Filme, Musik, Fahrpläne, Taschenrechner und noch vieles mehr. Waren noch 1998 die Handys die Favoriten, so wurde ihnen ab 2009 der Rang vom Alleskönner „Smartphone“ abgelaufen. Er ist seither ständiger Begleiter im Alltag.

Warnung vor Kostenfallen

Eva Weiler fragte in die Runde, wer ein Smartphone besitze. Die Hände aller Schüler flogen in die Höhe, während die Eltern etwas zurückhaltender waren. Auf ihre Frage, welche Funktionen genutzt werden, antworteten die Schüler: „Spiele, Videos und soziale Netzwerke zum Kommunizieren mit anderen“. Die Antwort „Spiele“, war dann für die Referentin der Aufhänger, um über die Kostenfalle zu sprechen. Sie riet den Eltern, eine Kostensperre in das Phone ihrer Sprösslinge zu installieren.