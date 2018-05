Anzeige

Die Zeit danach wurde für die Veranstalter knapp; aus Bierkisten und Brettern improvisierten sie eine neue Bar. Ein finanzieller Schaden entstand dem Verein nicht, sagt Fitzer, denn die Möbel seien städtisches Eigentum gewesen. Dass mit Brandschutz argumentiert wurde, versteht er indes nicht: „Denn auch im Foyer gibt es eine Holzdecke.“

Der Verein, dessen Zweiter Vorsitzender Frank Kunkel die Ratssitzung mitverfolgte, organisiert noch weitere Veranstaltungen, die ebenfalls von den Sicherheitsauflagen betroffen sind. Eine, das Dorfplatzfest, scheiterte jetzt daran: „Das rechnet sich finanziell nicht, wenn da noch so viele Sachen on top kommen.“ Darunter zwei große Brocken: Fitzer rechnet vor, dass ein Bühnenaufbau mit 1000, eine Absperrung der Straße mit weiteren 1000 Euro zu Buche schlagen dürfte.

Beides müsse der Verein von „externen Firmen“ aufstellen lassen: „Da haben wir gesagt, wir lassen 2018 die Finger weg. Wenn die Parameter wieder stimmen, würden wir das Fest aber vielleicht wieder machen.“ Die Probleme bringen ihn zu grundsätzlichen Überlegungen: Warum habe man so einen schönen Dorfplatz, wenn die Nutzung so teuer sei?

Die andere Großveranstaltung, die „Weihnachtszeit in Altenbach“, habe mit „einem Riesenantrag“ genehmigt werden müssen; auch zu den anderen Festen habe der Verein einen „Mega-Schriftwechsel“ führen müssen. Gleichwohl sei man bereit, Auflagen zu erfüllen, habe auch schon sehr viel umgesetzt; immerhin finde die Prunksitzung seit mittlerweile 38 Jahren statt. Ob man für eine Hallen-Veranstaltung aber wirklich Sicherheitskräfte brauche, die Rettungswege aus der Halle aufzeigen und dafür sorgen, dass sie frei gehalten werden? „Das ist schon ein bisschen übertrieben.“

Treffen mit Höfer geplant

Was das nun alles mit dem „berühmten Ehrenamt“ zu tun habe, fragt sich Fitzer. Schließlich seien alle auch berufstätig und hätten viel zu tun: „Und es sind ja nicht nur wir, sondern auch andere Vereine betroffen.“ Deshalb setzte Bürgermeister Hansjörg Höfer ein Treffen mit Vereinsvertretern an. Der Termin, der mit dem Kerwemontag in Altenbach zusammenfiel, sei allerdings vertagt worden. Nun hofft der Altenbacher, dass dieses Treffen bald, möglichst noch vor den Sommerferien, stattfinden kann: „Denn wenn was schief läuft, muss man auch diskutieren.“

