„Das war nicht repräsentativ“

Bei der Bewegungsfahrt war das erste zu beanstandende Fahrzeug in der Lorscher Straße geparkt. Dominik Morast hinterließ dem Fahrer einen Zettel mit der Bitte, künftig so zu parken, dass Rettungsdienste ungehindert vorbei können. Weiter ging die Fahrt mit den Kontrolleuren im Bereitschaftsfahrzeug und mit der Drehleiter im Schlepptau ins Neubaugebiet Nord. In den engen Straßen hat das Drehleiterfahrzeug sogar Probleme, wenn alle Autos vorschriftsmäßig geparkt sind. Ein Fahrzeug stand knapp vor einer Kurve und versperrte die Weiterfahrt. Um den Besitzer zu alarmieren, brauchte die Feuerwehr nur das Martinshorn einzuschalten, schon war der Parksünder da.

Künftig ohne Ankündigung

Weiter ging die Fahrt durch die Heidelberger Straße über den Dossenheimer Weg zum Schlittweg, zur Heinrich-von-Kleist-Straße, Mannheimer Straße, Mozart- und Schillerstraße und von dort durch die Talstraße zum Huberweg, eine steile und enge Straße, in der die Rettungsfahrzeuge oft Probleme haben. Doch an diesem Tag hatten fast alle Anwohner ihre Wagen offenbar in die Garagen gefahren, so dass Morast nur hinter wenigen Scheibenwischern seine freundliche Bitte zum rücksichtsvollen Parken stecken musste. Lediglich ein Sprinter stand im Weg. Der Fahrer lud gerade einige Gegenstände aus, fuhr aber sofort weg, als er das Drehleiterfahrzeug sah. Selbst auf dem Branich gab es kaum Beanstandungen, und auch in Altenbach waren die Straßen und Gassen weitgehend frei.

„Diese Fahrt war nicht repräsentativ“, resümierte Scherer. Ihm schwebt vor, zweimal im Jahr eine Kontrollfahrt ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Falls der freundliche Hinweis auf das verkehrswidrige Parken nicht fruchte, sei beim nächsten Mal ein Strafzettel wünschenswert – und als letzte Konsequenz das Abschleppen. greg

