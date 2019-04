Das Ziel lautet: Wohnraum für alle

Spitzenkandidat der SPD Schriesheim ist Sebastian Cuny. Der 40-jährige PR-Berater ist seit 15 Jahren Stadtrat und seit zwei Jahren Fraktionschef. Für ihn ist es die zweite Gemeinderatswahl auf Platz 1 der Liste. Im Gespräch mit dem „MM“ stellt er das Wahlprogramm vor, das immerhin eine 24-seitige Broschüre füllt.

Bauen und Wohnen: „Unser Ziel lautet: Wohnraum für alle“, formuliert Cuny, „also auch für diejenigen, die auf preisgünstigen Wohnraum angewiesen sind.“ Um dies zu erreichen, unterstützt die SPD die seit einiger Zeit diskutierte Erschließung eines Neubaugebietes südlich des Schlittweges. Die Grundstücke sollen vor allem Schriesheimern zu Gute kommen („Einheimischenmodell“ heißt dies im Freistaat Bayern) und günstig abgegeben werden (etwa in Erbpacht). Für kommunale Grundstücke „wollen wir einen Bauzwang festschreiben“, heißt es im Wahlprogramm. Sollte dies alles nichts fruchten, so will die SPD die gegenwärtige Verpflichtung für Bauherren von Mietshäusern mit mehr als fünf Wohneinheiten, 20 Prozent für preisgebundene Mietwohnungsbau auszuweisen, auch auf Investoren von Wohneigentum ausdehnen.

Mobilität: Die SPD plädiert für eine Schnellbusverbindung nach Mannheim-Hauptbahnhof. Beim Radwegenetz unterstützt sie den Bau eines Fahrradweges nach Altenbach/Ursenbach. Zur Verbesserung des Lärmschutzes soll die Höchstgeschwindigkeit auf dem Autobahnzubringer Schriesheim durchgehend Tempo 70, auf der Talstraße innerorts sowie auf der Hauptstraße in Altenbach Tempo 30 betragen.

Kinderbetreuung: Kernforderungen in diesem Bereich sind die Reduzierung der Schließtage in den Einrichtungen sowie die Schaffung von mehr Ganztagesplätzen. Grundsätzlich unterstützt die SPD die Forderung nach gebührenfreien Kitas.

Jugend: Die SPD fordert die Schaffung von Orten, an denen sich Jugendliche ihrem Alter gemäß bewegen können: Bolzplätze am Stadtrand und in den Ortsteilen, einen kleinen Skater-Park und mehrere Moutainbike-Trials. Gefordert werden auch die „Ausweisung und Einrichtung von überdachten Plätzen, die zum abendlichen Verweilen und Musikhören einladen“. Die Nutzung des Push-Geländes soll verbessert und dabei von der Stadt professionell begleitet werden. „Dafür muss die Jugendsozialarbeitsstelle ausgebaut werden“, fordert die SPD.

Bildung: Die SPD steht zur Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums, die aber nur ein erster Schritt sein dürfe: „Real- und Grundschule müssen folgen.“ Die Entwicklung der Kurpfalz-Grundschule zur gebundenen Ganztagsschule soll in engem Dialog mit ihr geprüft, für die Klassen 5 bis 7 der weiterführenden Schulen Ganztagesbetreuung angeboten werden.

Vereine und Kultur: Die SPD fordert die Schaffung eines Vereinsbeauftragten im Rathaus als zentralen Ansprechpartner in der Verwaltung und die Schaffung von Orten der Begegnung: „Nicht für alles eignet sich der Zehntkeller“, betont Cuny: „Wir brauchen ein Zentrum der Begegnung, ein Kulturzentrum, das professionell gemanagt Raum für Veranstaltungen bietet.“ Dafür könnte auch eine bislang leerstehende Immobilie genutzt werden. Hier sollten Touristinformation, Vortragssaal, Übungsräume, Galerie, kleine Konzerte, Kino- und Theateraufführungen kombiniert werden – „ohne Saalmiete oder Verzehrzwang“. Um dies auch Menschen zu ermöglichen, die sich dies nicht leisten können, fordert die SPD eine Art Sozialticket namens „Schriesheim-Card“.

Handel: Die SPD plädiert für einen weiteren Markttag – idealerweise freitags –, der von Bioerzeugern und Direktvermarktern beschickt werden soll. Zudem fordert sie ein Konzept, das für Schriesheim als Standort für Spaziergänger, Kurzwanderer, Kletterer oder Mountainbiker („sanfter Tourismus“) wirbt.

Stadtteile: Die SPD fordert den Erhalt der bestehenden Infrastruktur, vor allem der Grundschule in Altenbach, sowie eine zweite Phase der Ortsentwicklung in Altenbach: vom Ortsmittelpunkt bis zum Sonus oder vom Buswendeplatz bis zum Ortsausgang nach Wilhelmsfeld.

