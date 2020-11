„Dass wir als Umweltbelaster hingestellt werden, stinkt mir“

Heinrich Kling ist nicht dafür bekannt, zu emotionalen Ausbrüchen zu neigen. Doch derzeit ist es sogar dem in langjähriger Kommunalpolitik Kritik gewohnten Altstadtrat zu viel: „Dass wir öffentlich als Umweltbelaster hingestellt werden, stinkt mir gewaltig“, erzürnt sich der 80-jährige Seniorchef der Firma Kling Malz vor der Presse: „Und das, obwohl wir sämtliche gesetzliche Vorgaben einhalten und Hunderttausende von Euro in Umwelttechnik investiert haben.“ Und er fügt hinzu: „Das nehmen wir schon persönlich.“

Der 135 Jahre zählende Familienbetrieb unterhält zwei Standorte in der Region: seit der Gründung 1885 in der Schriesheimer Talstraße und seit 1932 in Edingen. Beide sind inzwischen komplett von Wohnbebauung umgeben, in Edingen sogar noch stärker als in Schriesheim.

Insofern sind Klagen von Anwohnern über Lärm immer mal wieder Thema für Kling-Malz. Für den Betrieb gelten als Lärmobergrenze in der Nacht 45 dBA. Dieser Grenzwert ist seit Jahren unverändert, doch das Lärmempfinden der Menschen wird sensibler. Jüngster Fall: die Klagen einer Bürgerin, die vor etwa zehn Jahren ein Gebäude gegenüber von Kling Malz in der Talstraße erwarb.

Doch alle Messungen, so versichert Heinrich Kling, hätten ergeben, dass die Firma die Richtwerte einhält: „Was sollen wir mehr tun?“, klagt er: „Der Straßenverkehr in der Talstraße liegt übrigens bei 55 dBA.“

Die Klage findet Axel Kling umso unverständlicher, als er selbst sowie die beiden Betriebsleiter vor Ort auf dem Betriebsgelände wohnen: „Das einzige, was ich nachts höre, ist der direkt vorbeifließende Kanzelbach“, sagt Heinrich Klings Sohn, der 2010 in die Fußstapfen des Vaters trat und ihm in der Geschäftsführung folgte.

Ein besonderer Fall ist die Kritik einer Bürgerin aus Altenbach. Zuletzt öffentlich in der Bürgerfragerunde der Gemeinderatssitzung (wir berichteten), klagte sie über tieffrequenten Lärm; Ursache dafür sei die Firma Kling Malz, konkret das von ihr betriebene Blockheizkraftwerk. Es kam zur Überprüfung des Betriebsgelände durch das Landratsamt: „Die Experten waren mit sieben Mann da“, berichtet Axel Kling.

Auch in der Wohnung der Beschwerdeführerin wurde gemessen – allerdings erst im zweiten Anlauf. Denn zunächst mochte sie das nicht. „Das Angebot, eine Messung tieffrequenter Geräusche in ihrer Wohnung durchzuführen, schlug die Frau aus“, heißt es im Bericht des Landratsamtes vom 10. November.

Dabei kam es zu einem überraschenden Befund: „Die Aussagen der Beschwerdeführerin während der Messung ergaben, dass die akustischen Belastungen von ihr am belastendsten empfunden wurden, als sämtliche relevanten Anlagen auf dem Gelände der Mälzerei inklusive des Blockheizkraftwerkes stillstanden“, schreibt die Behörde.

So lautet sein Fazit: „Ein verwaltungsrechtliches Einschreiten ist daher nicht gerechtfertigt.“ „Auch die Stadt hat uns bestätigt, dass unsere Anlagen in Ordnung sind“, ergänzt Heinrich Kling. Ihm liegt denn auch eine Botschaft am Herzen: Über die Vermeidung von Lärm und Geruch hinaus engagiere sich Kling Malz für eine umweltverträgliche Produktion: „In Kürze werden wir CO2-neutral produzieren“, sagt Axel Kling.

Die fossile Heizung soll durch eine Holzhackschnitzelanlage ersetzt werden. Dazu wird ein 300 Kubikmeter großer Tiefbunker errichtet, in dem Holz für vier Tage Produktion vorgehalten werden kann: „Also auch über die Wochenenden oder über Weihnachten, denn wir produzieren ja rund um die Uhr.“ In Kürze werden die Anträge für das etwa zwei Millionen Euro teure Projekt eingereicht: „2022 könnte dann Baubeginn sein.“

Für den Standort Edingen gibt es ebenfalls Überlegungen, entweder mit Holzpellets „oder auch Geothermie, wenn die Technologie dann so weit sicher ist.“ Konkrete Planungen bestehen hier aber noch nicht. Erst einmal muss ohnehin die Investition am Firmensitz geschultert werden.

Und das ist Aufgabe genug angesichts eines schwierigen Marktes, der sich mit Corona noch verschärft hat: „Vom Schriesheimer Straßenfest bis zum Münchner Oktoberfest oder dem Cannstatter Was‘n – dort wird ja kein Fass Bier abgesetzt.“

Ohnehin ist Kling heute eine von nur etwa 20 größeren Mälzereibetrieben, die es in Deutschland noch gibt: „1960 waren es 130.“ Damals wurde der deutsche Markt nahezu von ihnen alleine beliefert: „Heute wird er zu 80 Prozent von ausländischen Lieferanten dominiert.“

Trotz allem hat es der 135 Jahre alte Familienbetrieb geschafft, sich in diesem Umfeld zu halten: „Das schafft man nicht, wenn man nicht stets die modernsten Technologien einführt“, sagt Heinrich Kling. Das gelte auch für Umwelttechnologien.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020