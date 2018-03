Dem Faustkampf steht nun nichts mehr im Weg

Anzeige

Große Erleichterung bei Werner Kranz: „Die Italiener sind da!“ Damit steht dem Ländervergleich mit deutschen Spitzenboxern am Sonntag, 4. März, um 10.30 Uhr im Mathaisemarkt-Festzelt nun nichts mehr im Wege. Nach einem vorübergehenden Schneechaos südlich der Alpen hatte sich die Anreise von Team Italia um zwei Tag verzögert. Obendrein grassiert auch unter den Athleten die Grippewelle.

Doch am Mittwochabend entspannte sich die Miene bei Cheforganisator Kranz, der zugleich Abteilungsleiter der KSV-Boxer ist, wieder: Die Gäste hatten den Olympiastützpunkt in Heidelberg erreicht. Dort schlafen die Athleten. Am heutigen Freitag findet der Erststart in Pfullendorf statt.

Die 43. Auflage der sonntäglichen Boxmatinee (Tickets für 10 Euro an der Tageskasse) verspricht diesmal wieder Schauplatz eines vielversprechenden Vergleichs zu werden: National- und Landes-Kaderathleten aus Baden-Württemberg treffen auf das U22-Nationalteam aus Italien. Beide Staffeln stehen mitten in der der Vorbereitung wichtiger Wettkämpfe. Auch Nationalkader-Fliegengewichtler Hamza Touba startet seine Vorbereitungen an der Bergstraße. Der WM- und Olympiateilnehmer sowie mehrfache Deutsche Meister lebt seit 2017 in Edingen-Neckarhausen und trainiert die Nachwuchsboxer des gastgebenden KSV Schriesheim.