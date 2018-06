Den Alltag für kurze Zeit hinter sich lassen

Anzeige

Bekannter und weniger gespielter Orgelwerke war die dritte Orgelmusik zur Marktzeit gewidmet. Eine gute halbe Stunde lang durften vom samstäglichen Einkaufstress gebeutelte Bürger in der evangelischen Stadtkirche bei Orgelmusik ihre Gedanken schweifen lassen und den Alltag für eine kurze Zeit hinter sich lassen. Für dieses kleine Konzert hatte Organist Ulrich Schwarze, Musik- und Deutschlehrer am Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim, drei Komponisten ausgewählt, die in ihrer Musik nicht unterschiedlicher sein können: Altmeister Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith und Felix Mendelssohn Bartholdy. Zur Einstimmung spielte Ulrich Schwarze Bachs Toccata c-dur mit den Sätzen Toccata, Adagio und Fuge c-dur, eine Orgelkomposition, die Bach in seiner Zeit in Weimar als Hofkomponist schrieb.

In seiner kurzen Einführung verwies Schwarze darauf, dass Bach zwischen Toccata und Fuge einen langsamen Satz, ein Adagio, eingefügt habe, was man als eine Besonderheit ansehen könne. Das Stück begann mit geradezu schnellen virtuosen Läufen, die in ebenso schnelle Pedalläufe übergingen. Der darauf folgende langsame Satz versöhnte mit der lauten Toccata. Anschließend folgte die Fuge und der erste Satz aus Paul Hindemith Orgelsonate über das alte Volkslied „Ach Gott, wem soll ichs klagen“, ein Werk mit recht modernen Tönen, in die man sich erst einmal hineinhören musste. Es sind Klangfolgen, die auch heute noch ungewohnt für das menschliche Ohr klingen.

Langanhaltender Applaus

Schwarze erläuterte in seiner Einführung, dass Hindemith in seinen Orgelwerken anlehnend an Max Reger gerne Crescendo verwendet, ein Auf- und Abschwellen, das mit der Pedalwalze bewältigt werde.