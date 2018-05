„Den Menschen zur Freude“

Anzeige

Die 1968er Jahre sind turbulent. Das Land soll freier werden, ein gesellschaftlicher und politischer Umbruch wird angepeilt. Und inmitten dieser stürmischen Zeiten gründet der evangelische Pfarrer von Schriesheim, Wolfgang Putschky, in seiner Gemeinde den Kinderchor Strahlenburger Kirchenspatzen.

Die gibt es noch heute, und so feiern sie mit einem Jubiläumskonzert in der evangelischen Stadtkirche ihr 50-jähriges Bestehen. Den Anfang macht Peter Jäck auf der Trompete, begleitet am Cello von Ulrich Haas, beide selbst ehemalige Sänger der „Kirchenspatzen“, mit dem Stück „Wenn ich merk‘ auf Gottes Güte“.

Mittlerweile nimmt der Chor vor dem Altar auf dem Podest seine Position ein und intoniert den Kanon „Cantate domino“ und „I want to be ready“. Die Aktiven singen mit einer solchen Freude und Hingabe, dass ihre Stimmen die Herzen der Zuhörer in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche rühren. Nach jedem Stück werden sie denn auch mit Beifall geradezu überschüttet.